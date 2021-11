Dimitri Cocciuti, capo progetto di Drag Race Italia, ha parlato del format intervistato dai colleghi di Biccy.it, svelando anche come è stato scelto il cast e cosa ne pensa della polemica che aveva investito Tommaso Zorzi a poche settimane dal debutto.

Quando è stato annunciato Tommaso Zorzi, online è stata aperta una petizione per estrometterlo. Come è stata vissuta la faccenda da noi addetti ai lavori? Mi è dispiaciuto ovviamente perché per giudicare bisogna prima vedere, Tommaso è un giudice competente che si è speso con grande passione per il programma. Credo comunque che quando ci sono delle critiche il modo migliore sia quello di continuare a lavorare con serietà e passione.

Il capo progetto di Drag Race Italia ha svelato anche come hanno scelto Priscilla e Chiara Francini:

Priscilla è una drag queen italiana di grande esperienza conosciuta anche a livello internazionale. Proprio per la popolarità che il formato Drag Race ha in tutto il mondo abbiamo ritenuto opportuno optare per un profilo come il suo. Sono molto orgoglioso di lei.

Per Chiara il desiderio era cercare una figura che fosse vicina alla comunità LGBT+, di spessore e al tempo stesso dotata di grande ironia. Chiara ne é la perfetta sintesi (e lei è davvero parte della comunità LGBT+, si spende come poche) e come dice Priscilla, fondamentalmente è una drag queen nel corpo di una donna. Come non amarla?