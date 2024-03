Perla Vatiero vince il Grande Fratello: prime parole dopo la finale – VIDEO

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello. Nonostante Beatrice Luzzi fosse la favorita alla vittoria, la fidanzata di Mirko Brunetti le ha “scippato” il trionfo con il 55% delle preferenze.

Perla Vatiero vince il Grande Fratello: prime parole dopo la finale

Beatrice Luzzi ha preso il suo secondo posto con stile, intelligenza ed educazione (il suo stile resta unico in qualsiasi caso).

L’attrice non ha mai negato (ma chi potrebbe?) il desiderio di vincere, ma ad ogni modo avrebbe preso molto bene anche il secondo posto, come svelato da una ragazza del pubblico presente in studio, le cui parole sono state riprese dai colleghi di Biccy.it:

Appena hanno detto che aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello. Dopo lei è stata molto carina, si è fatta le foto con tantissime persone, ha salutato tutti. Ha registrato anche dei video ed è stata anche con Lady Fagiana e altri eliminati. Ai fan che le urlavano ‘dovevi vincere tu, sei la vera vincitrice’ ha dato delle belle risposte. Ha ringraziato tutti per il supporto di questi mesi e ha detto che andava bene così, senza fare polemiche per la seconda posizione. È stata molto gentile e anche disponibile a dare le sue risposte a tutti e fermarsi con gli ex del GF e non solo. Le abbiamo fatto capire che fuori ha tanta gente che la stima e l’ha capito.

Perla Vatiero, invece, dopo la finale si è intrattenuta molto carinamente con i fan, ecco il VIDEO con le sue parole: