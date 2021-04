Ormai da diverse settimane, durante il serale di Amici 20 viene citato da Rudy Zerbi il Perla Blu. Si tratterebbe di un locale spesso citato dall’insegnante di canto del talent show. Ma esiste davvero? Qual è la verità sull’onnipresente Perla Blu che torna puntuale ad ogni appuntamento?

Perla Blu, il locale citato da Rudy Zerbi esiste davvero?

Da settimane è caccia al Perla Blu, il presunto locale citato da Rudy Zerbi. Ma cos’è davvero? E soprattutto, se esiste, dove si trova? Partiamo dalle basi: il Perla Blu sarebbe un locale e nel dettaglio un dancing nel quale, come indicato dallo stesso Zerbi, si balla, si ascolta pianobar, si ammirano le cubiste e si fa la grigliata.

L’espressione usata da Rudy sarebbe stata usata per commentare le esibizioni di Raffaele, allievo e cantante di Arisa e Lorella Cuccarini ed ormai diventata una sorta di gag alla quale ha preso parte anche la padrona di casa Maria De Filippi. Dopo aver negato di sapere cosa fosse, è stato l’insegnante a svelare:

È un dancing. Dì la verità, ci sei stata benissimo sotto mentite spoglie e hai visto Raffaele che cantava lì.

Si è trattato semplicemente di una espressione usata da Zerbi per stuzzicare Arisa e giudicare Raffaele un cantante da pianobar? Non del tutto, nel senso che il locale citato esiste davvero e secondo quanto spiegato da Rudy sarebbe un locale di Lamezia Terme, comune di Catanzaro di cui Raffaele è originario. Notizia tuttavia smentita dall’allievo di Amici 20.

In realtà, facendo qualche ricerca è emerso che di locali Perla Blu in Italia ce ne sono diversi anche se qualcuno ha voluto scherzare sulla citazione di Rudy Zerbi, aggiungendolo su Google come “locale notturno”.