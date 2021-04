Stasera andrà in onda la sesta puntata del serale di Amici 20 trasmessa su Canale 5 con Maria De Filippi al timone dello show. Se volete scoprire l’eliminato di oggi vi invitiamo ad approfondire il nostro precedente focus.

Amici 20, ecco cosa succederà stasera

In questo nuovo articolo, vogliamo concentrarci su cosa è accaduto nella nuova puntata che vedremo stasera per merito delle preziose anticipazioni diffuse da Le Emily – Quello che tutti vogliono sapere.

Stasera per Alessandro Cavallo sarà una bella puntata dove il suo talento verrà evidenziato al top:

Grande puntata per Alessandro, ha spaccato sul serio… Sembrava invincibile, in particolare sul pezzo con Arisa era da brividi (proprio per questo è nata una polemica, cercando di svalutarlo).

Puntata buona anche per Aka7even:

Bella puntata per Aka, che era davvero in forma. Ha cantato benissimo, forse come mai prima. Era felicissimo quando ha vinto il suo primo punto, molto soddisfatto. Forse ha accusato un leggero momento di tensione al ballottaggio.

E Deddy:

Puntata top anche per Deddy, che nonostante il posto fisso al ballottaggio, ha fatto delle esibizioni da pelle d’oca.

Un po’ di nervosismo, invece, per Giulia Stabile (ed infatti, a tal proposito, abbiamo proposto un focus):

Puntata non al massimo per Giulia. Nonostante abbia ballato benissimo al ballottaggio era più nervosa rispetto alle altre puntate e non è stata lodata come sempre. In questa puntata forse è emerso un po’ di più Alessandro rispetto a lei.