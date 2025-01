Perché TrigNO e SenzaCri sono assenti oggi ad Amici 24? I motivi

La registrazione del quindicesimo speciale di Amici 24, in onda oggi 19 gennaio, ha lasciato i fan senza parole. Venerdì 17 gennaio, negli studi di Canale 5, Maria De Filippi ha condotto una puntata segnata da assenze importanti: TrigNO e SenzaCri, due dei protagonisti più discussi, non erano presenti.

Amici 24: perché TrigNO e SenzaCri sono assenti

Ma perché i due allievi di Amici 24 erano assenti? TrigNO è stato sospeso per decisione di Anna Pettinelli, mentre SenzaCri ha saltato l’appuntamento per la seconda settimana consecutiva a causa di una febbre alta che a quanto pare non le lascia tregua.

Uno dei momenti più discussi della settimana ha riguardato l’eliminazione del cantante Ilan. Anna Pettinelli, dopo un confronto diretto, ha deciso di non proseguire il percorso con il giovane artista:

“Io non ti porterei al serale, quindi è inutile che rimani. Preferisco essere sincera e dirtelo ora che più avanti”, ha dichiarato la docente, provocando un’ondata di reazioni tra i fan.

Questa decisione, unita alla sospensione di TrigNO, ha acceso i riflettori sul team di Pettinelli, che appare sempre più in difficoltà nella gestione della propria squadra.

I nuovi inediti conquistano il pubblico

La settimana non è stata solo polemica e tensione. Da martedì 14 gennaio, i fan hanno potuto ascoltare i nuovi inediti dei cantanti su tutte le piattaforme digitali. Tra questi, Maledetta Milano di TrigNO ha dominato i dati di streaming, ottenendo il maggior numero di ascolti al debutto.

Nonostante i recenti problemi disciplinari, questo risultato rappresenta una vittoria personale per il cantautore, che continua a dimostrare il suo talento anche fuori dagli studi televisivi.