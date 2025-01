Perché SenzaCri è assente ad Amici 24? Il retroscena sulla puntata di oggi 12 gennaio

Nella puntata di Amici 24, in onda oggi 12 gennaio 2025, l’assenza della giovanissima allieva SenzaCri ha attirato l’attenzione di fan e spettatori. L’annuncio della sua mancata partecipazione è giunto con le anticipazioni della puntata. Si è trattato di un problema di salute, come confermato dalla produzione, che nulla ha a che vedere con provvedimenti disciplinari o diverbi interni.

SenzaCri assente ad Amici 24: il motivo

Fonti vicine al programma hanno rivelato che SenzaCri è stata colpita da un’improvvisa febbre alta, con temperature che hanno raggiunto i 39,5°C. Una situazione che ha inevitabilmente costretto la ragazza a rinunciare alla registrazione per motivi di salute.

La produzione ha garantito il massimo supporto alla giovane cantante, con l’obiettivo di consentirle un ritorno in grande stile nelle prossime puntate.

Nonostante l’assenza di SenzaCri, la competizione è andata avanti. Gli ospiti della puntata includono Ermal Meta per il momento musicale, mentre Dardust e Garrison Rochelle hanno giudicato rispettivamente canto e ballo. Tuttavia, alcune sfide sono state rimandate proprio per via della sua assenza.

I provvedimenti disciplinari hanno colpito alcuni allievi, tra cui TrigNO, Nicolò e Ilan, ma senza conseguenze immediate per le sfide. La classifica degli inediti ha visto Antonia trionfare, mentre nel ballo si sono distinti Alessio e Dandy, con esibizioni che hanno acceso il dibattito tra i giudici.

Come ogni puntata di Amici 24, non sono mancati momenti di tensione. Alessandra Celentano ha avuto un acceso confronto con Garrison Rochelle riguardo l’esibizione di Alessia, accompagnata da Sebastian. Le dinamiche interne continuano a rendere il programma avvincente e ricco di colpi di scena.