Spoiler Amici 24, anticipazioni registrazione puntata del 12 gennaio: assente un’allieva, gare e liti

La nuova puntata di Amici 24 di Maria De Filippi in programma per domenica 12 gennaio 2025 promette emozioni forti e colpi di scena inaspettati. Tra gare di canto e ballo, ospiti prestigiosi e un’attesa crescente per i verdetti delle sfide, il talent show di Canale 5 si conferma un appuntamento imperdibile per milioni di spettatori. Ecco le anticipazioni di SuperGuidaTv dopo l’ultima registrazione di oggi.

Amici 24, spoiler e anticipazioni nuova registrazione

La puntata vedrà la partecipazione di Ermal Meta come ospite musicale, pronto a presentare il suo ultimo singolo e a regalare emozioni al pubblico. Sul fronte dei giudici, nomi di grande spessore animeranno le gare:

Dardust e Ornella Vanoni giudicheranno le performance di canto;

Garrison Rochelle , storico volto del programma, si occuperà delle esibizioni di ballo.

L’attesa è alta anche per i verdetti delle sfide sospese. Dopo il provvedimento disciplinare pre-natalizio, i concorrenti TrigNO, Nicolò e Ilan, insieme agli ultimi classificati Mollenbeck e Dandy, non hanno ancora affrontato i rispettivi confronti. Tuttavia, gli spoiler confermano che neanche in questa puntata saranno assegnate le tanto attese maglie di sfida, mantenendo la suspense alta.

Passiamo ora alle gare di canto. Ecco cosa svelano le anticipazioni di SuperGuidaTv:

Antonia canta Dove ti trovi tu. Riceve i complimenti di Ornella Vanoni. TrigNO canta Maledetta Milano. Deddè canta Periferia. Per Dardust è il suo inedito preferito. Sono belle le immagini che usa nel testo. Chiamamifaro canta Omg che non è altro che Amarcord con il titolo cambiato. La Vanoni ha detto che non si capiva nulla e poi ha alzato il voto dal 7 all’8 e Maria le ha dato il permesso di cambiare il voto delle prove, cioè le ha assicurato che poteva farlo. Jacopo Sol canta Compilici. Dardust gli dice che è bella la struttura della canzone, ma cercava un po’ più di contemporaneità. Mollenback canta Male. E’ stato spiegato il suo cognome, che è quello della nonna. Lui è di Roma. La nonna è tedesca, ma vive a Padova. Il padre è napoletano. Maria ha detto che ha una famiglia proveniente da tutte le parti. Luk3 canta Valentine. Per Dardust è una canzone molto fresca, vorrebbe però un po’ più di profondità, ma capisce anche che rappresenta appieno la generazione Z e non è il suo target. Vybes canta Non mi passa. La canzone parla del suo rapporto con l’ansia. A fargli i complimenti è Dardust. Ilan canta Sangue blu. Nicolò canta Yin Yang. Dardust gli dice che ha messo tutto al posto giusto, ma lui cercava un po’ di imprevedibilità anche se la canzone risulta essere molto carina.

Una delle cantanti era assente. Si tratta di SenzaCri non presente in studio per colpa della febbre alta.

Ecco ora la gara di ballo:

Alessio. Garrison dice che è “carismatico potente“. Dandy. Garrison gli fa molti apprezzamenti. Ha ballato sulle note di Perso nel buio di Sangiovanni. Garrison ha detto che ha una bella pulizia di movimento. Daniele a pari-merito con Dandy. Balla con Elena D’Amario. Chiara balla sulle note di Bad Guy di Billie con il tutù e le punte. A Garrison è piaciuta la coreografia in cui mischiava classico e moderno. Emanuel le ha messo 5. Per lui era più Cigno nero. La Celentano ha detto che per lei invece era giusta. Alessia balla sulle note di Wonderwall un passo a due con Sebastian e Garrison la critica perché la vede timida. Scatta battibecco con la Celentano. Secondo Garrison oltretutto perdeva un po’ nel confronto con Sebastian. Alessia spiega di aver sempre ballato con Umberto e che i latinisti sono abituati a ballare sempre con uno stesso partner. Francesca ha ballato sulle note di una canzone di una cantante siciliana. Garrison le ha chiesto se fosse siciliana e ha visto l’amore per il paese. Giorgia. Garrison la critica e le dice che non era pulita nel movimento, così battibeccano lui ed Emanuel Lo.

Non sono mancate le consuete liti tra i professori.