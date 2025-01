Spoiler Amici 24, ospiti e anticipazioni del 17 gennaio: due allievi assenti, gli esiti delle sfide

La nuova puntata di Amici 24 è stata registrata nel pomeriggio e promette di essere ricca di emozioni e sorprese. Andremo in onda domenica 19 gennaio su Canale 5, ma grazie alle anticipazioni rivelate dal portale Gossip TV, possiamo già avere un assaggio di ciò che accadrà nel talent show condotto da Maria De Filippi.

Spoiler Amici 24, nessun eliminato: una puntata all’insegna della competizione

La notizia più rassicurante per i fan è che non ci saranno eliminazioni in questa puntata. L’assenza di Cri e Trigno ha lasciato spazio a sfide emozionanti che hanno messo alla prova gli altri concorrenti.

Sfide e vincitori: Nicolò Filippucci e Giorgia Conti trionfano

La competizione è stata accesa, con Nicolò Filippucci e Giorgia Conti che hanno portato a casa la vittoria nella loro sfida. Ma non è tutto: la gara di improvvisazione, che ha visto i partecipanti far vivere oggetti inviati dai genitori, è stata vinta da Alessio Di Ponzio, che ha superato Alessia Pecchia e Francesca Bosco.

Ospiti speciali di Amici 24: musica e talento sul palco

Gli ospiti della puntata saranno Alfa, che presenterà il brano Il filo rosso, e Javier, un volto già noto ai fan di Amici 19. La loro presenza aggiungerà un tocco di classe e emozione alla puntata.

Le gare estemporanee: chi ha conquistato i giudici?

La gara estemporanea di cover, giudicata dalle radio, ha visto sfidarsi Antonia, Luk3, e Deddè. Parallelamente, la gara di canto, valutata da Cattelan, ha coinvolto un ampio gruppo di concorrenti: Antonia, Luk3, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Vybes, Mollenbeck, Nicolò, e Deddè.

Per quanto riguarda la gara di ballo, giudicata dalla prestigiosa Rebecca Bianchi, i partecipanti in competizione sono stati Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Alessia, e Dandy.

Momenti emozionanti: il compito di Daniele

Uno dei momenti più toccanti della puntata sarà il compito assegnato a Daniele da Deborah, che gli ha chiesto di costruire una coreografia sul tema del bullismo. La performance ha commosso tutti, mostrando il potere della danza di affrontare temi sociali importanti.