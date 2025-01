Classifica inediti Amici 24: i brani più ascoltati, chi è al primo posto su Spotify

La scuola di Amici 24 ha sfornato dieci nuovi inediti che, al debutto su Spotify, hanno già delineato una classifica sorprendente e ricca di colpi di scena. A dominare su tutti è Maledetta Milano di TrigNO, che ha totalizzato ben 65.000 stream in pochissime ore. Una performance che conferma il forte legame tra il brano e il pubblico, rendendo l’artista il protagonista indiscusso della scena musicale di questa settimana.

Amici 24, classifica nuovi inediti

La vera sorpresa della classifica è Jacopo Sol, entrato a Amici 24 solo un mese fa. Il suo brano Complici si è piazzato al secondo posto, dimostrando che, a volte, anche i “nuovi arrivati” possono fare la differenza. Con oltre 50.000 stream, Jacopo si è guadagnato una posizione di rilievo che potrebbe rappresentare l’inizio di un’ascesa promettente nel panorama musicale italiano.

A chiudere il podio troviamo Luke3 con il suo brano Valentine. L’artista, già noto per essere il concorrente con il maggior numero di ascoltatori mensili, ha raggiunto numeri di tutto rispetto. Nonostante sia stato superato dai colleghi, il suo terzo posto conferma una costanza di performance che lo tiene saldamente tra i favoriti.

Fuori dal podio ci sono brani che non hanno mancato di suscitare polemiche. Dove Ti Trovi Tu di Antonia, ad esempio, è già stato oggetto di discussioni accese sui social, mentre Periferia di Deddè e Tutto l’Odio di SenzaCri non sono riusciti a catturare l’attenzione sperata. Chiudono la classifica Male di Mollenbeck, O.M.G. di Chiamamifaro, Yin e Yang di Nicolò e, in ultima posizione, Non Mi Passa di Vybes.