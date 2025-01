Ilan eliminato da Amici 24: Anna Pettinelli reagisce sui social – VIDEO

Martedì 14 gennaio è andata in onda una puntata di Amici destinata a far discutere. Il cantante Ilan, appena uscito con il suo nuovo singolo Sangue Blu, è stato eliminato a sorpresa. Una decisione che ha lasciato tutti di stucco, soprattutto considerando che è stata presa dalla sua stessa professoressa, Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli elimina Ilan da Amici 24

Durante il daytime, la professoressa ha scelto un momento intimo per comunicare la sua decisione al cantante. “Ho scelto di dirtelo in questo luogo che è un po’ più intimo, per raccogliere anche le tue sensazioni, le tue impressioni, quello che vuoi, e non in puntata”, ha detto Pettinelli a Ilan.

La scelta di comunicare l’eliminazione fuori dalla puntata principale è stata motivata dalla volontà di creare un ambiente più personale e meno stressante.

La risposta di Ilan non si è fatta attendere. “Non ho capito, allora, perché sono passato con te. Non so cosa altro devo dire. Sono abbastanza ghiacciato. Sono dispiaciuto questo non lo voglio nemmeno dire”, ha dichiarato il cantante, visibilmente scosso.

Tornato in casetta, ha informato i suoi amici Vybes e Trigno: “Devo dirvi una cosa e so che non mi prenderete sul serio, ma vado via. Ho parlato con Anna, mi ha detto che non vede miglioramenti, che non mi porterebbe al serale e che non ha senso dirmelo fra tot mesi. Devo ancora realizzarlo, per questo l’ho detto solo a voi due. Ma ha detto che il mio viaggio qua è finito”.

La risposta social di Anna Pettinelli

Dopo la messa in onda del daytime, Anna Pettinelli ha affrontato un’ondata di critiche sui social. In un video pubblicato poche ore dopo, la professoressa ha canticchiato Parole Parole Parole di Mina, accompagnando il tutto con un ironico commento: “Che pesantezza!”. Questo gesto ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan del programma.

L’impatto sulla scuola di Amici

L’eliminazione di Ilan ha avuto un impatto significativo all’interno della scuola di Amici. Gli altri allievi, sorpresi dalla decisione, hanno espresso il loro dispiacere e solidarietà verso Ilan. Questa scelta potrebbe influenzare l’andamento delle prossime puntate e il morale dei partecipanti.

Il pubblico ha reagito con un misto di sorpresa e indignazione. Sui social media, molti fan hanno espresso il loro disappunto, chiedendosi se la decisione di Anna Pettinelli sia stata troppo affrettata. Altri, invece, hanno apprezzato la sua franchezza e la volontà di affrontare la situazione con trasparenza.