Le storie di C’è posta per te 2025, ottava puntata: amori finiti e matrimoni saltati, buste aperte e chiuse

La serata dell’8 marzo all’insegna di C’è posta per te si apre con una storia toccante che ha visto protagonista Michele Morrone, attore celebre per “365 giorni”. Invitato dalla signora Monica, ha regalato un momento indimenticabile alla giovane Pia, che ha affrontato con coraggio la malattia e la perdita del padre. Morrone, che ha vissuto un lutto simile, ha elogiato la forza dei giovani e ha donato alla ragazza un aiuto concreto per realizzare i suoi sogni.

C’è posta per te, le storie dell’8 marzo

Il secondo racconto della serata è quello di Serena e Carlo, una coppia travolta dalle difficoltà di un rapporto condizionato dalla madre di lui. Maria Rosaria, madre di Carlo, afferma di non avere colpe, mentre Carlo parla di incompatibilità e possessività. Tra scuse e rivelazioni, il confronto si chiude con una busta chiusa e un monito dal pubblico: “Non ti merita!”.

La terza storia ha come protagonisti Rosanna e suo figlio Michele, separati per sei anni da incomprensioni e assenze. Rosanna chiede una seconda possibilità, ma Michele è fermo nella sua decisione: non vuole riaprire una ferita che ha segnato la sua vita. Nemmeno Maria De Filippi riesce a convincerlo: un’altra busta chiusa.

Umberto tenta di riconquistare Luisa, la donna che ha lasciato a un passo dal matrimonio dopo dodici anni di relazione. In lacrime, le chiede scusa pubblicamente, ma Luisa non cede: “Oggi sto dando priorità a me stessa”. Ancora una volta, la storia si conclude con una busta chiusa, lasciando Umberto con il rimpianto di un amore perduto.

L’ultima storia della puntata è quella di Michele e Carmela, una giovane coppia in attesa del loro primo figlio. Michele teme di non essere all’altezza del ruolo di padre e si è lasciato sopraffare dai dubbi. Per rassicurarla, decide di fare il grande passo: una proposta di matrimonio in diretta. Con il supporto di Stash, che incoraggia i ragazzi a credere in loro stessi, arriva il tanto atteso “Sì” di Carmela. Finalmente, la busta si apre tra gli applausi e l’emozione del pubblico.