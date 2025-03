Mediaset: Gerry Scotti e Gabriele Corsi i protagonisti della prossima stagione di Canale 5

In Mediaset si respira un’aria di cambiamenti ed il nodo cruciale da sciogliere adesso riguarda l’access prime time di Canale 5, ossia la primissima serata. Attualmente dominata da Striscia La Notizia, questa fascia oraria è stata più volte al centro del dibattito in casa Mediaset e lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha espresso le proprie perplessità in merito al successo del programma. Non a caso, la prima ipotesi paventata era stata quella della rotazione con altri format, visto che i risultati parlano chiaro e la trasmissione di Antonio Ricci sta perdendo sempre più appeal tra il pubblico.

Gerry Scotti un possibile sostituto di Striscia La Notizia?

Le voci che girano in questi giorni fanno sempre più pensare che potrebbe essere Gerry Scotti a tenere compagnia al pubblico nell’access prime time di Canale 5 della prossima stagione. La Ruota della Fortuna, condotta dallo storico presentatore Mediaset, potrebbe infatti prendere il posto di Striscia La Notizia e quest’ultimo format sarebbe dunque messo momentaneamente in pausa. Le alternative, d’altronde, non sembrano essere molte: stando alle voci diffuse nell’ultimo periodo Bonolis avrebbe rifiutato categoricamente di spostare Avanti Un Altro nella fascia dell’access. Appare dunque sempre più probabile che la soluzione definitiva sarà proprio quella di sostituire Striscia la Notizia con La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti in primissima serata su Canale 5.

Gabriele Corsi al preserale di Canale 5

Se La Ruota della Fortuna dovesse essere spostata nella fascia dell’access, su Canale 5 rimarrebbe libero uno slot nel preserale e sembra che l’intenzione di Mediaset sia quella di testare dei format completamente nuovi. Chi mettere però alla conduzione di queste trasmissioni? Le attuali indiscrezioni parlano di Gabriele Corsi, che Pier Silvio Berlusconi starebbe cercando di portare via dalla Rai. Non abbiamo notizie certe in merito: per averne l’effettiva conferma ufficiale dovremo attendere ancora qualche settimana. Il volto di Gabriele Corsi, tuttavia potrebbe entrare a far parte della grande famiglia Mediaset e l’ipotesi non sembra nemmeno troppo azzardata.

Maria De Filippi: un nuovo game show in prima serata?

Per quanto riguarda invece la prima serata di Canale 5, sembra che l’unica speranza di mantenere alto lo share sia affidarsi alla regina incontrastata di Mediaset: Maria De Filippi. Come si legge su TvBlog, si tratterebbe di “un game scritto dal suo storico autore Mauro Monaco” ma ad oggi non sappiamo altro. Quel che è certo, è che appare evidente l’intento di Pier Silvio Berlusconi di introdurre dei nuovi format su Canale 5.

Si respira dunque un’aria di novità e di cambiamenti nella grande famiglia dei programmi Mediaset e sicuramente ne vedremo delle belle nella prossima stagione. Tra grandi conferme (come quelle di Gerry Scotti e Maria De Filippi) e volti nuovi (come quello di Gabriele Corsi) non si correrà di certo il rischio di annoiarsi. Adesso, non rimane che aspettare l’inizio dei nuovi programmi e godersi lo spettacolo che Mediaset proporrà ai propri telespettatori.