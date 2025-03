Le storie di C’è posta per te 2025, ultima puntata: amori interrotti e riconciliazioni, buste aperte e chiuse

L’ultima puntata di “C’è Posta per Te” ha regalato momenti indimenticabili: scopri le storie toccanti e le sorprese

Sabato 15 marzo 2025, in prima serata su Canale 5, si è conclusa la ventottesima edizione di C’è Posta per Te, il celebre people show condotto da Maria De Filippi. La puntata finale ha offerto al pubblico storie emozionanti e ospiti d’eccezione come Gianni Morandi e il trio de Il Volo, rendendo la serata indimenticabile.​

Le storie di C’è posta per te, ultima puntata

La serata si è aperta con la partecipazione di Gianni Morandi, icona della musica italiana, chiamato in studio da Rita, una giovane madre di Tarquinia. Rita ha voluto ringraziare i genitori, Ivana e Marco, per i sacrifici affrontati durante la sua crescita, riconoscendo di essere stata una figlia “capricciosa” e di non aver compreso la “bellezza nascosta nei piccoli gesti” dei suoi genitori. Ora, diventata madre, Rita desidera chiedere scusa e riconciliarsi con loro.​

Gianni Morandi, visibilmente commosso, ha condiviso ricordi della sua infanzia e ha elogiato Ivana e Marco per la loro dedizione. Ha poi imbracciato la chitarra, regalando al pubblico un medley dei suoi successi, tra cui “Fatti mandare dalla mamma”, “C’era un ragazzo che come me”, “In ginocchio da te” e “Uno su mille”. La busta si è aperta, sancendo la riconciliazione familiare.​

La puntata è proseguita con la storia di Alberto e Ilenia, una coppia che, dopo cinque anni di convivenza, si è separata a causa di incomprensioni e difficoltà nel diventare genitori. Alberto, resosi conto dell’errore commesso, ha cercato di riconquistare Ilenia, nonostante alcuni passi falsi, come aver trascorso il Capodanno con un’altra donna. In studio, Ilenia ha espresso la sua titubanza, ma, dopo le promesse di Alberto di maturare, la busta si è aperta, segnando un nuovo inizio per la coppia.​

Un’altra storia ha coinvolto tre protagonisti alla ricerca di amori perduti nel tempo: Luigi, che desiderava ritrovare Francesca dopo 56 anni; Pina, in cerca di Umberto, il suo primo amore di 60 anni fa; e Luciana, che voleva riavvicinarsi a Egidio, conosciuto 40 anni prima. Le storie hanno alternato momenti di commozione e leggerezza, culminando con la riconciliazione di Luciana ed Egidio, suggellata da un bacio tra le ovazioni del pubblico.​

Il gran finale ha visto protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo. Il trio è stato invitato da Milly per sorprendere i genitori, Rosaria e Vincenzo, grandi fan del gruppo. Milly ha voluto ringraziare i genitori per il supporto incondizionato durante la sua battaglia contro una grave malattia, che è riuscita a sconfiggere grazie anche al loro sostegno. Il Volo ha elogiato Rosaria e Vincenzo come “l’esempio perfetto” di genitori, ricordando l’importanza delle cose semplici nella vita. La serata si è conclusa con la consegna di regali speciali e l’apertura della busta, suggellando un momento di intensa emozione.​

Maria De Filippi ha salutato il pubblico con la consueta sintesi: “Abbiamo finito, grazie a tutti, buonanotte!”, accompagnata da un video che ha ripercorso le storie più significative dell’edizione, con testimonianze dei protagonisti su come la partecipazione al programma abbia migliorato le loro vite. L’appuntamento è rinnovato al prossimo anno per una nuova stagione di emozioni e storie toccanti.