Carlo dopo la sua partecipazione a C’è Posta per Te: accuse di manipolazione, violenze e segreti familiari svelati in un post

La recente puntata dell’8 marzo di C’è Posta per Te ha visto come protagonisti Carlo Raito, la madre Maria Rosaria e l’ex compagna Serena, portando alla luce una complessa vicenda di relazioni familiari e sentimentali. Dopo la trasmissione, Carlo ha deciso di rompere il silenzio attraverso un post su Facebook, rivelando dettagli inaspettati e gettando nuova luce sulla sua relazione con Serena.

Lo sfogo di Carlo su Facebook dopo C’è posta per te

In un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook, Carlo ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alla partecipazione al programma e alla sua relazione con Serena. Ha esordito affermando: “Non è un modo per giustificarmi, non l’ho fatto nemmeno in trasmissione e non ho intenzione di farlo ora”.

Carlo ha poi accusato Serena di comportamenti gravi durante la loro relazione, affermando: “È andata così perché non volevo infangare la dignità di una persona che, indipendentemente da quello che mi ha fatto (violenza, furti e offese gratuite), è stata una persona con cui sono stato per due anni”.

Riguardo ai sentimenti che lo legavano a Serena, Carlo ha espresso il suo rammarico per un amore che ritiene non sia mai stato ricambiato sinceramente: “Se ci sono ricaduto, è stato perché ero innamorato di una persona che in realtà non ha mai provato nulla di importante nei miei confronti. La sua era solo pura convenienza”.

Il ruolo della madre Maria Rosaria nella vicenda

Durante la trasmissione, Serena aveva espresso il timore che la madre di Carlo non approvasse la loro relazione, soprattutto a causa del suo passato matrimoniale e dei figli avuti da un’altra relazione. Tuttavia, sia Carlo che Maria Rosaria hanno negato tali pregiudizi.

Nel suo post, Carlo ha difeso la madre, affermando: “Mi sento anche di giustificare mia madre, perché è ingiusto, dato che lei non c’entra nulla e casa mia è aperta a tutti, notte e giorno”.

Ha inoltre aggiunto: “L’unica colpa che ho è di non essermi difeso e di non aver detto la verità in trasmissione, ma infangare una donna e, soprattutto, una mamma, non è nel mio carattere”.

La versione dei fatti: due prospettive a confronto

La storia tra Carlo e Serena è durata circa due anni, di cui uno e mezzo trascorso nella casa di Maria Rosaria. Una violenta litigata ha portato Carlo a chiedere a Serena di lasciare la loro abitazione. Successivamente, c’è stato un tentativo di riconciliazione, culminato in una notte trascorsa insieme in un hotel, ma senza informare Maria Rosaria.

Durante la puntata, Serena ha presentato degli screenshot come prova del loro riavvicinamento, ma Carlo ha negato la loro autenticità, affermando: “Questo è un grande errore, mi hai manipolato e li hai manipolati. Non posso stare con questa donna”.

La vicenda ha suscitato un acceso dibattito sui social, con opinioni contrastanti da parte del pubblico. Molti si sono schierati a favore di Carlo, lodando il suo coraggio nel difendere la madre e nel denunciare presunti comportamenti manipolativi. Altri, invece, hanno espresso solidarietà a Serena, ritenendo che le sue azioni fossero dettate dall’amore e dal desiderio di chiarire la situazione.