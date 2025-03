Le storie di C’è posta per te, settima puntata 1 marzo: buste aperte e chiuse, cosa è successo

La settima puntata di C’è Posta per Te è stata un trionfo di emozioni, con storie toccanti e ospiti d’eccezione. Tra questi, Gigi D’Alessio, protagonista di un momento carico di commozione. Il cantante napoletano ha fatto una sorpresa a Pina, una mamma della provincia di Catania, che ha cresciuto da sola quattro figli dopo la prematura scomparsa del marito.

Le storie di C’è posta per te dell’1 marzo 2025

“Non sei stata una mamma, sei stata una famiglia intera, da sola”, le ha detto D’Alessio prima di regalarle lo spartito originale della sua canzone “Tu che ne sai”. Un momento intenso, culminato con la consegna di un misterioso biglietto, probabilmente un aiuto economico, e cinque pass per il suo concerto.

Un’inaspettata riconciliazione tra due fratelli

La puntata ha visto anche il difficile tentativo di riconciliazione tra due fratelli di Castelvolturno, Raffaele e Antonio, separati da rancori e accuse reciproche legate alla gestione della malattia del padre. “Tu sei sempre stata una vipera da 12 anni che ti conosco!”, ha sbottato Anna, moglie di Antonio, rivolgendosi alla cognata Cristina. Dopo un acceso dibattito e l’intervento di Maria De Filippi, la famiglia ha deciso di aprire la busta e concedersi una seconda possibilità.

Padre e figlia divisi da anni di silenzio

Una delle storie più dolorose della serata è stata quella di Sante e sua figlia Michelle. Dopo otto anni senza contatti, l’uomo ha cercato un riavvicinamento, ma la ragazza, segnata dall’assenza paterna, ha rifiutato ogni tentativo. “Spero possa essere un padre migliore con lei”, ha detto riferendosi alla sorellina nata dalla nuova relazione del padre. Un momento straziante che si è concluso con la chiusura della busta.

Un doppio tradimento e un perdono impossibile

Spazio anche per una storia di amore e tradimenti: Francesco, dopo aver tradito due volte Ilena, ha cercato di riconquistarla. “Era un’ossessione, sapeva come prendermi”, si è giustificato l’uomo, ma la sua ex compagna si è mostrata irremovibile: “Per me sei il vuoto assoluto”. Busta chiusa senza esitazioni.

Romelu Lukaku e la sorpresa per un giovane tifoso

Il gran finale della puntata ha visto protagonista Romelu Lukaku, che ha sorpreso Emanuele, un giovane tifoso del Napoli che ha combattuto contro la leucemia. La sua fidanzata Francesca ha voluto celebrare il coraggio del ragazzo, che ha ricevuto in dono dal calciatore una maglia autografata, un borsone con abbigliamento del Napoli e un viaggio a New York. “Sei un leone vero, che Dio ti benedica”, gli ha detto Lukaku. Un incontro emozionante che ha lasciato tutti senza parole.