In Rai si torna a parlare del Grande Fratello: Lorenzo ancora nel mirino, ecco cosa è successo

Negli ultimi giorni, il Grande Fratello è stato teatro di accese polemiche a causa dei comportamenti del concorrente Lorenzo Spolverato. Il modello è stato protagonista di episodi che hanno sollevato indignazione sia tra i telespettatori che tra le istituzioni. In particolare, Spolverato ha manifestato atteggiamenti aggressivi, come colpire ripetutamente il muro con pugni, suscitando preoccupazione e critiche da parte del pubblico.

La Rai prende posizione: critiche durante al Grande Fratello

La situazione ha raggiunto un punto critico quando il Codacons, insieme all’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi (Assourt), ha deciso di intervenire ufficialmente. Le due associazioni hanno inviato una lettera aperta all’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, esprimendo profonde preoccupazioni riguardo alle dinamiche all’interno del reality show. Nella missiva, si sottolinea come tali dinamiche siano “talvolta al limite del rispetto della dignità umana”, richiedendo un intervento deciso da parte della dirigenza Mediaset.

Anche la Rai non è rimasta indifferente alla vicenda. Durante la trasmissione “Uno Mattina in Famiglia”, il conduttore Gianni Ippoliti aveva già espresso in passato forti critiche nei confronti di Lorenzo Spolverato e degli autori del Grande Fratello.

Ippoliti è tornato a parlare del Grande Fratello in Rai, rincarando la dose e commentando: