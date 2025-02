Le storie di C’è posta per te, 6a puntata 22 febbraio: buste aperte e chiuse, cos’è successo

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, “C’è Posta per Te” è tornato su Canale 5 con la sesta puntata della stagione 2025, andata in onda il 22 febbraio. La serata, condotta come sempre da Maria De Filippi, ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione: il cantautore Mahmood, al suo debutto nel programma, e il calciatore della Roma e della nazionale argentina, Paulo Dybala, già ospite nel 2018. Le storie presentate hanno toccato temi profondi come l’amore, la famiglia e la riconciliazione, regalando al pubblico momenti di intensa emozione.

Le storie di C’è posta per te del 22 febbraio

La serata si è aperta con una sorpresa organizzata da Francesco per la sua compagna Claudia. Insieme da dieci anni, la coppia ha affrontato momenti difficili a causa di una grave malattia che ha colpito Claudia. Dopo operazioni e terapie, la malattia è stata superata, e Francesco ha voluto ringraziare Claudia per la sua forza e determinazione. Per farlo, ha coinvolto Mahmood, di cui Claudia è una grande fan.

La sorpresa è stata arricchita dalla partecipazione dell’amica Marica e da un drone che ha recapitato la prima lettera d’amore di Francesco a Claudia. Mahmood, visibilmente emozionato, ha donato a Claudia una catenina simile a quella che lui stesso porta dal battesimo, un viaggio a New York e un invito al suo prossimo concerto a maggio. La busta è stata aperta, suggellando un momento di grande commozione.

Riconciliazione familiare

La seconda storia ha avuto come protagonisti Ciro, sua moglie Anna, il figlio Antonio e la sua fidanzata Emilia, una famiglia di Boscotrecase, in provincia di Napoli. La famiglia ha cercato di riallacciare i rapporti con Concetta, l’altra figlia di Ciro e Anna, che aveva interrotto ogni contatto con loro da quattro anni dopo essere andata a vivere con il suo compagno Giuseppe.

La rottura era avvenuta a causa della disapprovazione di Ciro nei confronti di Giuseppe, ritenuto poco incline al lavoro. In studio, Concetta ha espresso il suo risentimento, soprattutto verso la madre, accusandola di non averla sostenuta durante il conflitto con il padre. Inaspettatamente, è stato proprio Giuseppe a convincere Concetta ad aprire la busta, sottolineando l’importanza della famiglia e del perdono. Il gesto ha suscitato l’ovazione del pubblico, sancendo la riconciliazione familiare.

mai giudicare un libro dalla copertina o dai racconti di una famiglia disfunzionale#cepostapertepic.twitter.com/2ArrAJi2Gh — becchina HHC era ✨ (@_becchina) February 22, 2025

Un amore ritrovato dopo 60 anni

La terza storia ha visto Vincenzo, un uomo di Catania, alla ricerca del suo primo amore, Maria, conosciuta 60 anni prima quando lei aveva solo 12 anni. Dopo essersi frequentati per un periodo, i due si erano persi di vista quando Vincenzo era partito per il servizio militare. In studio si sono presentate sei donne con lo stesso nome, ma solo l’ultima ha riconosciuto Vincenzo, ricordando la loro storia giovanile. La busta è stata aperta, lasciando spazio alla possibilità di un nuovo capitolo nella loro storia.

Paulo Dybala emoziona un giovane tifoso

La puntata si è conclusa con la partecipazione di Paulo Dybala, chiamato per fare una sorpresa a Raffaele, un giovane tifoso della Roma di Aprilia, in provincia di Latina. La zia Erica ha voluto chiedere scusa al nipote per non essere sempre riuscita a sostenerlo come avrebbe voluto, a causa del dolore per la perdita prematura della sorella Anna, madre di Raffaele.

Dybala ha incoraggiato il ragazzo a trovare forza nelle persone che gli vogliono bene e gli ha donato una pallina antistress personale, una maglia autografata e altri gadget sportivi. La busta è stata aperta, concludendo la serata con un messaggio di speranza e affetto.