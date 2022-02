Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, rivolgendosi a Delia Duran, le avrebbe posto una domanda che non le sarebbe affatto andata giù: “Perchè sei rimasta?”. Questo il quesito posto da Soleil dopo l’uscita di scena di Alex Belli, la cui presenza nella Casa per una sola settimana ha creato abbastanza caos.

Proprio la domanda di Soleil avrebbe mandato su tutte le furie Delia, la quale si è successivamente sfogata animatamente con Manila Nazzaro, che proprio sulla Sorge avrebbe ormai cambiato idea da tempo:

Sai cosa mi manda fuori di testa? Il fatto che mi abbia detto ‘perchè sei rimasta qui?’. Ma chi sei ciccia? Ma chi sei? Mi ha colpita e per quello che ho risposto ‘fatti i fatti tuoi!’. E’ proprio il modo di dirti le cose. Posso essere buona ma non stupida! Non è coerente perché prima dice che era innamorata e poi all’improvviso nega tutto e dice che non era un innamoramento ma altro. Era un amore puro, lo ha detto anche Alex, basta! Ho sorpassato anche il limite della sofferenza, possiamo dare una fine a tutto ciò?