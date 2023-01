Colpo di scena nel corso della puntata di ieri del GF Vip. Patrizia Rossetti ha deciso di abbandonare per sempre il reality: perché? La Vippona ha spiegato di stare male da circa 15 giorni e di essere ormai arrivata al punto di voler comprendere fino in fondo quali siano le reali cause di questo suo malessere soprattutto fisico.

Patrizia Rossetti ha abbandonato il GF Vip: il motivo

Nel corso della diretta di ieri sera del GF Vip, andata in onda su Canale 5, Patrizia Rossetti ha svelato di non stare affatto bene. Ben conscia di essere stata una grande protagonista dell’edizione, la Rossetti è stata costretta a prendere la sua difficile decisione:

Non voglio che nessuno si preoccupi però sono 15 giorni che non sto bene, non so che cos’ho. Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, è partito dalle caviglie. Ho fatto le analisi, sembra che non ci sia niente di strano, però sembra che ci sia un’infezione, non di grande portata. Potrebbe essere dovuta dal Covid, non so.

Il pensiero di Patrizia è che stia vivendo degli strascichi legati al Covid, essendo stata tra i Vipponi che nelle passate settimane hanno contratto il virus. Una ipotesi confermata anche da Signorini che ha ricordato i sintomi del ‘long Covid’, purtroppo molto diffusi. La stessa Orietta Berti ha ribadito di avere avuto anche lei dei sintomi fastidiosi dopo aver contratto il Covid, in merito ai quali il suo medico l’avrebbe tranquillizzata.

Nonostante questo, la Rossetti ha deciso comunque di lasciare il GF Vip per sottoporsi a dei maggiori controlli fuori dalla Casa:

Sono due-tre notti che non riesco a dormire perché non trovo posizione. Se sto ferma non sto bene, se sono in movimento è lo stesso (…) Sono dei dolori che mi vanno allo stomaco e alla testa (…) Ho provato a fare una settimana di pastiglie ma non ti puoi impasticcare tutti i giorni. Devo andare a capire, magari è una stupidaggine.

Un vero e proprio peccato, soprattutto dopo il percorso di tre mesi e nonostante la sua voglia di proseguire in questa avventura. Ma la salute viene prima di tutto.