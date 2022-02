Dopo Cardi B un’altra star internazionale “approda” al Grande Fratello Vip. Si tratta di Nicki Minaj. La celebre rapper che solo su Twitter conta quasi 24 milioni di follower, ha messo il suo personale “live” ad una foto di… Alfonso Signorini!

Nicki Minaj ed il like ad Alfonso Signorini

Ma perchè Nicki Minaj ha messo il ‘mi piace’ su Twitter ad una foto si Signorini al Grande Fratello Vip? In realtà si tratterebbe di un like ad un commento di un suo follower che aveva usato a sua volta una foto del conduttore con le mani sui fianchi.

Molto probabilmente infatti la superstar non conoscerebbe il ruolo di Alfonso Signorini né farebbe riferimento a qualcosa relativa alle dinamiche del GF Vip ma si sarebbe trattata semplicemente di una sua reazione all’immagine in sé.

Ad ogni modo non è passato inosservato quel like che al pari del commento di Card B riferito in quel caso a Lulù, ha prontamente fatto il giro della rete con commenti di grande sorpresa.

NON NICKI MINAJ CHE METTE LIKE AD ALFONSO COSA STA SUCCEDENDO QUESTA EDIZIONE È SEMPRE PIÙ SURREALE #GFVIP pic.twitter.com/ORh6OMlw9r — trashtvstellare (@tvstellare) February 15, 2022