Perché Licia Nunez e Blind hanno abbandonato l’Isola dei Famosi?

Licia Nunez e Blind hanno deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi: perché? Serata di clamorosi abbandoni, quella di ieri dell’Isola dei Famosi. Nel passato appuntamento, i naufraghi rimasti ancora in gara sono stati messi davanti ad una scelta: accettare o meno il prolungamento di un ulteriore mese e decidere se restare o se tornare in Italia.

Ciascuno con le proprie motivazioni, c’è chi ha deciso di lasciare il proprio cuore in Honduras e non senza dispiacere dire addio all’Isola dei Famosi. Il primo è stato Alessandro Iannoni, figlio di Carmen di Pietro, al quale ha fatto seguito anche Guendalina Tavassi.

Altri due naufraghi, però, hanno deciso di compiere la medesima scelta. Si tratta di Licia Nunez e di Blind. L’attrice già nei passati appuntamenti aveva lasciato intendere di essere pronta a tornare in Italia e ieri ha preso la sua scelta: “Devo onorare altri impegni lavorativi”, ha spiegato l’attrice. Ecco le sue parole:

Ritorno in Italia, questa è la mia finale. Sono felice di aver onorato il mio contratto che scadeva il 23 di maggio. Nella mia clip di presentazione avevo detto che il mio obiettivo era quello di raggiungere la finale. Ecco, questa è la mia finale. Non sapendo del prolungamento del reality ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare. Per questo rientro in Italia.

Anche Blind ha deciso di fare ritorno in Italia spiegando:

Ho deciso di tornare in Italia perché prima di entrare avevo come obiettivo quello di arrivare in finale e questa per me è la mia finale. Ho dei problemi personali privati molto importanti da risolvere e non posso prolungarmi più di questo. Mi dispiace veramente tanto. Sono fiero del percorso che ho fatto e sono fiero di aver dimostrato che l’amore esiste. Non vedo l’ora di fare uscire il mio nuovo singolo e tornare a fare i miei concerti. Però non posso prolungarmi.