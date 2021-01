Dopo essersi allontanati ufficialmente dalla Royal Family ed essersi più volte scontrati con la stampa britannica, ora i “ribelli” Harry e Meghan sono pronti a dire addio anche a Facebook, Twitter e Instagram, allontanandosi definitivamente dai social network.

Secondo quanto si legge su Sunday Times, i Duchi di Sussex sarebbero infatti rimasti fortemente delusi dall’”odio ricevuto in rete”, rinunciando, in questo modo, all’uso delle piattaforme social anche per la loro organizzazione benefica Archewell.

Da tempo Harry e Meghan non aggiornano i loro 10 milioni di follower, con il profilo Sussexroyal fermo allo scorso marzo 2020. Ospite del podcast Teenager Therapy, la Markle aveva dichiarato di essere stata la persona più trollata al mondo nel 2019.

Una situazione troppo pesante per la coppia, che le aveva causato enormi malesseri:

In quel periodo ero anche in maternità, lontano dai riflettori. – ha raccontato Meghan Markle – Quello che è stato pubblicato, è quasi insopportabile, è così pesante che non puoi non pensare a come ci si sente. Perché, non mi interessa se hai 15 o 25 anni, se le persone dicono cose su di te che non sono vere le conseguenze sulla tua salute mentale ed emotiva sono dannose.