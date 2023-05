Mistero all’Isola dei Famosi 2023: cosa ci sarebbe davvero dietro l’addio di Alessandro Cecchi Paone e del compagno Simone Antolini? Nei giorni scorsi i due naufraghi hanno abbandonato il reality: il primo avrebbe preso la sua decisione dopo aver appreso dei problemi di salute del giovane compagno che lo hanno costretto al ritiro.

Perché Cecchi Paone e Antolini hanno lasciato l’Isola? Nuovi retroscena

In seguito all’uscita di scena di Cecchi Paone e Antolini dall’Isola, non sono mancati i commenti di giubilo da parte di molti utenti social. Intanto emergono delle indiscrezioni sia in merito a quello che potrebbe accadere dopo il loro addio.

A svelarle è stato Ivan Rota su Dagospia, il quale in merito alla notizia ha scritto:

L’uscita di scena di Simone e Alessandro apre una nuova possibilità a due nuovi concorrenti che potrebbero presto sbarcare a Cayo Cochinos.

In riferimento ai presunti motivi dietro il loro abbandono, infine, sarebbero spuntati dei rumors che nulla avrebbero a che fare con le ragioni ufficiali comunicate dai profili social del programma:

Secondo alcuni, i due si sarebbero messi d’accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco. Si dice anche che Antolini non potesse rivelare niente sulla figlia Melissa di quattro anni anche perchè ne aveva parlato già troppo.