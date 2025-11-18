Pauselli e Sacchetta, voci di crisi profonda: “Lei non vuole..”

Pauselli e Sacchetta, voci di crisi profonda: l’indiscrezione parla chiaro

Stanno circolando sempre più insistentemente rumor riguardanti una possibile crisi tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, coppia nata ad Amici e tra le più amate del talent. I due ballerini, insieme da un decennio e genitori del piccolo Romeo, sarebbero a un passo dalla separazione, almeno secondo le ultime segnalazioni social.

Le voci e i dettagli sulla presunta rottura

Dopo il primo scoop lanciato da Deianira Marzano, anche Gabriele Parpiglia ha contribuito ad alimentare le indiscrezioni. Nella sua newsletter, il giornalista ha raccontato che la coppia aveva organizzato un viaggio a New York, ma la partenza sarebbe stata “annullata dopo la prenotazione”. Parpiglia ha descritto il momento tra Giulia e Marcello come una crisi “durissima”, lasciando intendere che la situazione sarebbe più seria di quanto immaginato inizialmente.

Secondo quanto riferito, Parpiglia sarebbe riuscito a mettersi in contatto direttamente con Giulia Pauselli. La ballerina, però, avrebbe preferito non esporsi, dichiarando soltanto una frase molto significativa: che “vuole il silenzio in questo momento difficile, o meglio ‘Non vuole rumore’”, un’espressione che lascia intuire quanto la vicenda la stia toccando.

Una storia iniziata ad Amici

Giulia, oggi 34 anni, ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici nel 2010, classificandosi seconda nella categoria danza. Nel corso degli anni è diventata uno dei volti professionisti più riconosciuti del programma. È proprio tra quelle mura che nel 2013 ha trovato l’amore con Marcello, 42 anni, anche lui ballerino e presenza storica del talent.

Molto riservati sulla loro vita privata, i due hanno comunque condiviso sui social alcuni momenti fondamentali della loro relazione: viaggi, ricordi di lavoro e, naturalmente, la nascita del loro bambino Romeo, oggi treenne. Proprio per questo motivo la voce di una rottura ha colpito profondamente i fan.