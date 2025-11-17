Michelle Cavallaro abbandona Amici 25: svelato il motivo

Michelle Cavallaro abbandona Amici 25: svelato il motivo

Michelle Cavallaro, nota per aver partecipato a Il Collegio su Rai 2, a settembre è entrata nella scuola di Amici 25. Il suo percorso, però, si è complicato fin da subito: nella prima classifica dei professori di canto è risultata ultima e un severo voto di Rudy Zerbi, un due, l’ha messa profondamente in crisi facendola scoppiare in lacrime.

Da quel momento Michelle ha iniziato a interrogarsi sulla sua presenza nel programma, e nell’ultima puntata la situazione è precipitata, perché è finita ancora una volta all’ultimo posto.

Questo ennesimo risultato l’ha portata a sfogarsi con i compagni, manifestando apertamente la volontà di lasciare la scuola: “No ragazzi basta, io me ne vado a casa, non so se avete capito, ma io me ne vado. Me ne torno a casa, in questi ultimi giorni non sto bene, non ce la faccio. Non me la sento più e non sento di avere la forza per fare le altre puntate. Forse sbaglio, ma è così. Ho bisogno di uscire e di stare a casa mia, di riprendermi da tutto questo“.

“Ti chiedo scusa..”

Decisa a chiarire la sua posizione, la giovane cantante ha chiesto un incontro con la sua insegnante, Lorella Cuccarini, alla quale ha spiegato come si sente: “Ti chiedo scusa in anticipo, ma io non mi sento di continuare, non penso di essere pronta. Mi sento piccola e che è tutto troppo più grande. C’è troppo lavoro da fare, non so come scusarmi, non vorrei averle fatto perdere tempo, averle fatto credere in una persona che non ha le carte in regola per stare qui“.

La Cuccarini ha ascoltato con attenzione, riconoscendo la difficoltà vissuta dall’allieva. Le sue parole hanno confermato la preoccupazione per il suo calo di motivazione: “La mia sensazione è che è come se tu ti stessi spegnendo, invece di accenderti e di essere più motivata. Mi pare che tu stia regredendo. Io continuo a pensare che dentro di te qualcosa ci sia. Ho fatto una scommessa, ognuno ha i suoi tempi e non c’è nulla di male a sentire che questo non è il momento giusto per te per fare questa esperienza“.

La professoressa ha poi voluto rassicurare Michelle, dandole una possibilità per il futuro: “Capisco il momento che stai vivendo e vorrei esserti d’aiuto e volevo dirti che eventualmente se decidi di lasciare il programma, hai la possibilità di ripresentarti nei prossimi anni. Questa tua consapevolezza è un passo di maturità e adesso sai che potrai tornare. Adesso mi raccomando, studia e continua a provare e a cercare più sicurezza“.

Sentendo queste parole, Michelle ha mostrato un po’ di sollievo, rivelando la sua più grande paura legata all’abbandono del programma: “Il motivo per cui avrei resistito di più è che non ci sarebbe stata la possibilità di tornare. Perché tengo tanto a questo posto, ma vorrei tornare più sicura. A questo punto mi tiro indietro. Sono consapevole di non poter far bene in questo moment“.

Come accaduto in passato a diversi ballerini che hanno potuto sostenere nuovamente i provini dopo un infortunio, anche Michelle avrà probabilmente la possibilità di riprovare a entrare nella scuola nelle prossime edizioni del talent di Maria De Filippi.