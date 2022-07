Alfonso Signorini e la sua squadra di lavoro del GF Vip 7 stanno già da qualche tempo pensando ai nuovi concorrenti della prossima edizione. E se tornasse Patrizia De Blanck? Un’ipotesi già sollevata qualche tempo fa e che vedrebbe l’81enne pronta a rivivere l’esperienza nella spiatissima Casa, dopo quella di due anni fa, vinta da Tommaso Zorzi. Ma cosa dice in merito la diretta interessata?

Patrizia De Blanck al GF Vip 7?

Patrizia De Blanck ne ha parlato tra le pagine del settimanale Nuovo Tv. L’ex Vippona ha ammesso di aver ricevuto la proposta da parte del padrone di casa ma al momento non avrebbe ancora accettato. Ma cosa frenerebbe la donna dal dire subito di sì? Ovviamente la durata della settima edizione del reality di Canale 5.

Come annunciato, infatti, l’edizione in arrivo potrebbe avere una durata record, da settembre a marzo e, in caso di ascolti soddisfacenti, addirittura fino al prossimo maggio! “Non è una passeggiata”, ha commentato la De Blanck.

Nel caso in cui si convincesse a dire di sì a Signorini, Patrizia De Blanck potrebbe entrare in coppia con un suo amico, l’influencer Lorenzo Castelluccio. Tuttavia l’ex gieffina ha voluto porre delle condizioni al suo ingresso: solo nel caso in cui potesse portare con sé l’amato e fedele amico a quattro zampe, il cagnolino Alien. Dopo aver chiesto ed avuto una camera tutta per sé ed un bagno privato, il conduttore deciderà di accontentarla ancora?

Patrizia si è detta anche contenta delle due opinioniste, Sonia Bruganelli che conosce molto bene e che trova simpatica e Orietta Berti, che stima artisticamente e crede possa regalare grande successo al reality.