Pasquale La Rocca rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale

Pasquale La Rocca rompe il silenzio sulla vita sentimentale: la rivelazione a Domenica In

Pasquale La Rocca, 36 anni, è uno dei volti più amati di Ballando con le Stelle. Elegante, talentuoso e riservatissimo, il ballerino napoletano ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ma questa volta, messo alle strette da Mara Venier nel salotto di Domenica In, ha ceduto alle domande sulla sua situazione sentimentale e sul legame speciale con Barbara d’Urso, sua partner nello show di Milly Carlucci.

Tutto è cominciato quando la conduttrice, con il suo consueto tono ironico, ha ricordato una frase detta da Pasquale durante le prove: “Ieri, a un certo punto, hai detto che sei geloso di Barbara d’Urso, la tua ballerina…”, ha sottolineato Mara. Il danzatore ha risposto senza esitazioni: “Sì, tendo ad essere geloso delle persone a cui voglio bene, che possono essere amici o familiari. È un modo per dimostrare affetto o protezione”.

Una risposta che, però, non è bastata a spegnere la curiosità degli ospiti in studio. Vladimir Luxuria ha incalzato: “Quella pettegola”, riferendosi a Rossella Erra, “dice che tra te e Barbara c’è qualcosa, che pranzate insieme e girate mano nella mano negli studi…”. Un siparietto che ha divertito il pubblico e spinto la stessa Mara a intervenire: “Ma no… Parlano gli occhi di questo ragazzo, non c’è nulla. Anzi, sei fidanzato, amore della zia? Te lo chiedo, così vado dritta…”.

Colto di sorpresa e visibilmente imbarazzato, Pasquale ha reagito con un sorriso e un’esclamazione spontanea: “Madonna mia…”. Poi, cercando di sviare la domanda, ha aggiunto: “Sembra che non ci sia mai del tempo per quello”. Una battuta che ha chiarito, anche se in modo indiretto, che al momento nella sua vita non c’è nessuno, tantomeno Barbara d’Urso.

Mara Venier, con la sua ironia, ha commentato: “Eh ma bisogna trovarlo tempo per quello alla tua età, perché poi alla mia tempo non ce n’è più!”. Tra le risate generali, la conversazione è poi scivolata su altri argomenti, lasciando però il pubblico con una certezza: Pasquale La Rocca è ancora single, e la sua presunta storia con la d’Urso sembra solo una fantasia del gossip.