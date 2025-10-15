Belen e Barbara d’Urso dietro le quinte di Ballando: cos’è successo

Belen e Barbara d’Urso: gelo a Ballando con le Stelle, ecco cosa è successo dietro le quinte

Che tra Belen Rodriguez e Barbara d’Urso non corra buon sangue non è certo una novità. Gli appassionati di gossip ricorderanno bene il famoso “vaffa” che l’argentina indirizzò alla conduttrice nel 2013 durante un’intervista a Le Iene. E chi può dimenticare anche la celebre frecciatina della d’Urso, diventata virale: “noi facciamo il 22% anche senza i fratelli Rodriguez”, in riferimento a Jeremias e Cecilia, che avevano detto no a Domenica Live.

A oltre dieci anni da quei battibecchi, ci si chiede: le cose saranno cambiate o i vecchi rancori sono ancora lì, sotto la cenere?

Belen e Barbara a Ballando, il retroscena di Chi

La risposta potrebbe arrivare da quanto accaduto dietro le quinte di Ballando con le Stelle, dove le due si sono incrociate lo scorso 4 ottobre. In quell’occasione, Belen era presente in qualità di ballerina per una notte, mentre Barbara d’Urso era, ed è tutt’ora, parte del cast dei concorrenti. Poco prima dell’esibizione, la showgirl argentina si è allenata a pochi passi da Carmelita e Pasquale La Rocca, creando una situazione inevitabilmente carica di tensione.

Un video di quel momento, condiviso ampiamente sui social, ha subito attirato l’attenzione. Ora emergono anche dei retroscena.

Il retroscena svelato da “Chi”: “Nemmeno un saluto”

non barbara e belen che provano a mezzo metro di distanza l’una dall’altra a ballando: top 3 scene che non credevo mai di vedere nella vita pic.twitter.com/lb2VuPQkje — trashbiccis (@trashbiccis) October 8, 2025

Nella rubrica C’è Chi Dice a firma di Giuseppe Candela, pubblicata sul settimanale Chi, viene svelato un dettaglio che confermerebbe il gelo tra le due protagoniste dello spettacolo:

“Cala il gelo tra Belen e Barbara D’Urso. Vecchie ruggini e qualche frecciatina. Dopo anni Belen Rodriguez e Barbara D’Urso si sono ritrovate a Ballando con le Stelle: la showgirl argentina impegnata come ballerina per una notte, l’ex conduttrice di Canale 5 come concorrente. Un filmato disponibile su RaiPlay le mostra a pochi metri di distanza dietro le quinte, entrambe impegnate a provare. In realtà le due si sono incrociate più volte, ma a regnare è stato il silenzio. Belen e Barbara non si sono, infatti, rivolte la parola. Nemmeno un saluto.”

Un comportamento che ha sorpreso molti, considerando che la Rodriguez, solo poco prima, era apparsa cordiale e disponibile persino con Selvaggia Lucarelli, con la quale in passato non erano mancati i momenti di tensione.

Il passato burrascoso tra le due

I rapporti si sono incrinati molti anni fa, quando la showgirl era ancora legata sentimentalmente a Fabrizio Corona. Nel 2020, durante un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, la stessa Rodriguez ha raccontato:

“Cosa è successo tra me e lei? Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio Corona, è passato molto tempo. Se Barbara se l’è presa perché l’ho mandata a quel paese a Le Iene? Diciamo che c’erano dei motivi. La reazione non è stata forse delle più carine ed educate ma io personalmente non ho nulla contro di lei. Sì in passato ho detto che alcuni suoi programmi sono circensi, però rispetto anche le trasmissioni della d’Urso. E poi devo dire che lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione e non posso dire diversamente.”

Parole concilianti, almeno a parole. Ma i fatti – come dimostra il mancato saluto a Ballando – sembrano raccontare una storia diversa. Il gelo tra le due, a quanto pare, è tutt’altro che sciolto.