L’amicizia tra Giucas Casella e Katia Ricciarelli, celerebbe un presunto vecchio flirt tra i due, emerso nel corso del Grande Fratello Vip. La confessione avrebbe messo in imbarazzo la compagna del paragnosta che si è sfogata tra le pagine dell’ultimo numero di DiPiù. Conoscenti, amici e familiari sarebbero rimasti scandalizzati e le avrebbero fatto varie telefonate per conoscere la sua reazione.

Giucas Casella, la reazione della compagna alle rivelazioni choc al GF Vip

Come ha reagito davvero la compagna di Giucas Casella, Valeria Perilli, di fronte alle rivelazioni choc sul conto del vippone? A svelarlo è stata la stessa donna in una intervista al noto settimanale al quale ha spiegato:

Si sono scandalizzati. Sono tutti preoccupati per me, si chiedono come abbia preso queste rivelazioni…

Per questo la compagna di Giucas si sarebbe sentita in dovere di scrivere una lettera al settimanale per fare chiarezza sulla vicenda ed ha anche fatto una ulteriore confessione. La donna ha svelato che negli ultimi giorni sarebbero stati in tanti ad averle dato le colpa di aver finora fatto troppe concessioni a Giucas:

Mi hanno incolpato di avergliene fatte passare troppe…Hanno anche visto la sua esuberanza con Francesca Cipriani e hanno ascoltato questi racconti allusivi e sibillini.

Eppure la rivelazioni più sconcertante è quella relativa alla ‘notte misteriosa’ con Katia Ricciarelli: