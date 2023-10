Paola Franchi, nata il 17 novembre 1953 a Milano, è una designer d’interni, artista, autrice e ex modella italiana. È conosciuta per essere stata la seconda compagna di Maurizio Gucci, l’imprenditore dell’omonima casa di alta moda.

Chi è Paola Franchi: la relazione con Maurizio Gucci

Franchi era un’amica d’infanzia di Maurizio Gucci e ha partecipato al suo matrimonio con Patrizia Reggiani nel 1972. Nel 1990, Franchi ha iniziato a frequentare Gucci dopo essersi incontrati in un club privato a Saint Moritz.

Entrambi sconvolti da matrimoni infelici, Paola Franchi è diventata la compagna di Gucci per cinque anni, condividendo un lussuoso appartamento in Corso Venezia, Milano.

Omicidio Gucci

Nel 1995, Maurizio Gucci è stato assassinato da un sicario assoldato. Il giorno dopo l’omicidio la Franchi ha ricevuto un ordine di sfratto da Patrizia Reggiani per lasciare l’appartamento di lusso che condivideva con Gucci.

Secondo i procuratori, Reggiani era gelosa di Franchi e voleva impedire di sposare Gucci. Il matrimonio, infatti, avrebbe dimezzato gli alimenti dell’ex moglie.

La vita privata di Paola Franchi e il suicidio del figlio

Nel 2001, il figlio sedicenne di Paola Franchi, Charly Colombo, si è tolto la vita. La donna ha creato l’associazione “L’Amico Charly” in memoria del figlio per aiutare gli adolescenti in difficoltà.

Nel 2010 la Franchi ha pubblicato un’autobiografia dal titolo ‘L’amore spezzato’, dove per la prima volta ha parlato della sua vita e del rapporto con Maurizio Gucci.

Rappresentazione nei media

Nel film “House of Gucci” (2021), Paola Franchi è interpretata dall’attrice francese Camille Cottin.