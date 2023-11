Fiordaliso in vena di chiacchiere croccanti ha demolito quasi tutto il cast del Grande Fratello. Chiacchierando con Giselda, Jill e Rosy, la cantante ha attaccato Angelica Baraldi tirando in ballo Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Spuntano Pamela Prati e Mark Caltagirone al Grande Fratello

Parlando con Alex e Rosy, Marina ha attaccato Angelica, rea di non aiutare in cucina e farsi da mangiare solo per lei. Successivamente ha tirato in ballo anche Riccardo, il suo fidanzato, paragonandolo a Mark Caltagirone:

Diciamolo che lei fa da mangiare solamente per se stessa. Sempre con questo fidanzato… basta. Rick, Rick… Sembra Mark Caltagirone: non sai chi è? Uno che non esiste. E’ stato uno scandalo con Pamela Prati che diceva che doveva sposarsi ma non è mai esistito. Perché l’ha detto? Dovresti chiederlo a lei, non lo sappiamo noi. Sai quelle truffe sentimentali? Lei si doveva sposare ma non l’ha mai visto, sembrava un film ed a me qui sembra un po’ la stessa cosa.

Fiordaliso è ancora molto arrabbiata per l’eliminazione di Valentina ed ha criticato l’atteggiamento di Giuseppe confidandosi con Beatrice:

Non lo meritava perché qualcuno ha giocato sporco per rimanere. Gli vogliamo tutti bene… lui ha scritto una lettera a Beatrice ma è perché poteva uscire. L’ha fatto in confessionale, il posto più pettegolo della Casa. Giuseppe non sarebbe mai voluto uscire e le ha provate tutte… per me questo è giocare sporco.