Fiordaliso demolisce quasi tutto il cast del Grande Fratello. Chiacchierando con Giselda, Jill e Rosy, la cantante ha esordito attaccando Mirko Brunetti e il suo triangolo fuori dalla Casa.

Mirko è venuto qui come il tentatore ed ha solo Greta in testa. Ma stai a casa tua allora? E’ venuto dentro tutto convinto e adesso è sotto un palo a piangere. Ma va… stai a casa e risolvi i tuoi problemi. Io sto qui perché voglio divertirmi.

Fiordaliso è ancora molto arrabbiata per l’eliminazione di Valentina:

Non lo meritava perché qualcuno ha giocato sporco per rimanere. Gli vogliamo tutti bene… lui ha scritto una lettera a Beatrice ma è perché poteva uscire. L’ha fatto in confessionale, il posto più pettegolo della Casa. Giuseppe non sarebbe mai voluto uscire e le ha provate tutte… per me questo è giocare sporco.