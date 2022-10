Pamela Prati era giunta al matrimonio con il celebre Mark Caltagirone, al punto da fare copertine ed ospitate tv per parlarne, salvo poi comprendere che era tutto finto. Una vicenda tornare alla ribalta nell’ultimo periodo, dopo il suo ritorno nella Casa del GF Vip nei panni di Vippona. Mentre però la Prati è nella Casa, gli strascichi legali relativi al Prati-gate proseguono.

Pamela Prati e Mark Caltagirone: sul conto delle nozze decide il giudice

L’8 maggio per Pamela Prati sarà evidentemente una data dolorosa, dal momento che proprio in quel giorno del 2019 sarebbe dovuta convolare a nozze con l’inesistente Mark Caltagirone. Un matrimonio mai celebrato dal momento che, come spiegato dalla ex reginetta del Bagaglino, lei sarebbe rimasta vittima di una sorta di trappola diabolica.

Nell’ambito di questa vicenda, le denunce sono state molteplici, da parte di differenti personaggi collaterali di questa storia. Al momento però ci sarebbe in ballo un solo processo con protagoniste le due ex agenti della Prati per la storia del piccolo Sebastian, il finto figlio di Mark e Pamela.

Tuttavia, come riferisce Fanpage.it, a Prato si è celebrato un altro processo legato al compenso richiesto dalla wedding planner alla quale sarebbe andato l’incarico di organizzare il matrimonio. Ecco quanto scrive il portale:

Secondo quanto si legge nella sentenza visionata da Fanpage.it, la wedding planner cui sarebbe andato l’incarico di organizzare le nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone – poi annullate per ovvie motivazioni – ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Aicos Management Group srls e di Pamela Prati per una somma pari a 2500 euro a titolo di compenso per l’organizzazione delle nozze. Prati si è opposta e, rivolgendosi al tribunale, ha chiesto che l’ingiunzione di pagamento fosse annullata per assenza di documentazione contrattuale e perché sosteneva che il lavoro per il matrimonio mai celebrato fosse stato commissionato da Aicos srls (che non si è mai opposta al decreto ingiuntivo). La wedding planner sosteneva invece di avere avuto contatti diretti con la showgirl per l’organizzazione del matrimonio.

Al momento la causa civile promossa da Pamela Prati si sarebbe conclusa con la decisione del Giudice di Pace di respingere la domanda della showgirl e confermare il decreto ingiuntivo. Dopo la sentenza la Prati ha proposto appello. Il prossimo appuntamento in aula è fissato a dicembre.