La settima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, lunedì 10 ottobre, si è contraddistinta per la lunga parentesi dedicata al Prati Gate. Dopo le parole di Eliana Michelazzo, anche Pamela Perricciolo è voluta intervenire.

“Vorrei pubblicare la felicità del mio avvocato costretta a guardare sto programma. Ma poi mi denuncia” ha scritto la Perricciolo sul suo profilo Instagram nel corso della serata.

“Veramente sto guardando questo programmetto solo per te”, ha risposto il suo avvocato.

Donna Pamela, ha voluto fare anche delle precisazioni in merito ad un passaggio fondamentale della Prati che, nel corso della diretta del GF Vip, ha sostenuto di non aver preso un euro da tutta questa storia.

La Perricciolo, quindi, ha postato la prova di una mail della Rai che parlava di un blocco del bonifico:

Come tutti voi che mi seguite ben sapete, non rispondo mai sui social. Ma una cosa questa volta la vorrei dire. Gli accordi con le varie produzioni e i cachet li prendeva direttamente la signora. Ho sentito una frase diversa da quello che già aveva detto a Verissimo. Che lei non ha preso un euro. È arrivato il momento di dire anche il perché, però.