Il PratiGate è stato affrontato ieri sera, a distanza di circa 4 anni, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Le parole di Pamela Prati però, sono state messe in discussione da Giuseppe Candela, il giornalista che si è occupato della intricata faccenda per conto di Dagospia, il primo a lanciare lo scoop.

Giornalista di Dagospia snocciola il Prati-Gate: tutte le incongruenze

“Abbiamo “perdonato” cose peggiori, è in atto operazione pulizia. Ci sono accordi contrattuali. Detto questo, per onestà, ho lavorato a questo caso per mesi per Dagospia: tutte cazzate. Se ci sono delle vittime non si chiamano Prati, Perricciolo e Michelazzo. Sia chiaro”, ha scritto Candela durante la diretta del GF Vip.

Poi ha aggiunto:

A proposito di caso Prati e dintorni (Perricciolo/Michelazzo): una è ora parlamentare di Fratelli d’Italia e un’altra donna “truffata” è in corsa per guidare un ministero, sempre in quota Fdi. Dei bambini aveva parlato addirittura a Quelle brave ragazze con saluto in diretta. Mesi prima. Domenica In arriva dopo quando la situazione già si smuoveva… Cazzate su cazzate. C’era la data delle nozze ma in Comune non c’erano le pubblicazioni. Strano. E il Bingo? E le finte paparazzate per depistare? E i matrimoni inventati ogni dieci anni?

Pratiful è tornato ma, visti i risultati, credo che possa serenamente venire archiviato.