Lunedì 19 giugno 2023 andrà in onda la finale de L’Isola dei Famosi che potrebbe veder trionfare Pamela Camassa. Proprio la settimana dopo tornerà in televisione pure il suo compagno Filippo Bisciglia con la nuova edizione di Temptation Island.

Pamela Camassa, attualmente in Honduras, ha parlato di Filippo Bisciglia con Cristina Scuccia, svelando di sentire molto la mancanza del suo compagno.

La naufraga de L’Isola ha anche svelato un retroscena su Temptation Island così come rivelano i colleghi di Biccy.it:

Il mio compagno in questo periodo va a registrare un programma molto conosciuto. Io sono sempre stata abituata a supportarlo e a stargli vicino. Invece adesso sono qui e siamo lontanissimi. Manca poco al mio ritorno, ma oggi ci sto pensando e sono un po’ giù.

Per me è importante essere partecipe a quel suo momento e condividere con lui tutti quei momenti di lavoro e non soltanto. Quest’anno non essere lì insieme a lui… ragazzi scusate l’emozione. Mi ha fatto strano realizzare che lui è lì e io sono qua.