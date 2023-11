Pace tra Ginevra e Elettra Lamborghini, l’appello di Malgioglio in diretta TV: i genitori presenti in sala

Nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 3 novembre, Cristiano Malgioglio ha fatto una sorta di appello affinché torni il sereno tra Elettra e Ginevra Lamborghini.

Malgioglio sostiene la pace tra Ginevra e Elettra Lamborghini: l’appello in diretta

Ginevra Lamborghini, nel corso di questa 13esima edizione di Tale e Quale Show, ha dimostrato la sua versatilità interpretando vari personaggi della musica italiana e internazionale nel corso delle ultime sette settimane.

Durante il feedback dei giurati dopo aver eseguito una canzone di Malika Ayane, Cristiano Malgioglio ha approfittato dell’occasione per affrontare una questione delicata, ovvero il rapporto tra Ginevra e sua sorella Elettra:

Vorrei fare da paciere, io sono molto amico di Elettra e loro due, come si sa, non vanno d’accordo. A me piace la famiglia e vedere due sorelle che non si parlano mi dispiace. Vorrei che Elettra facesse un video la settimana prossima e loro due si riappacificassero, è bello vedere due sorelle che si vogliono bene. Siccome Elettra è una ragazza molto intelligente, la conosco bene, ha anche un carattere molto sentimentale. Due sorelle che non si devono parlare è molto triste, sarebbe bellissimo se si ritrovassero.

La sala ha risposto con applausi, e tra gli spettatori si trovavano anche i genitori di entrambe le sorelle. Tuttavia, Ginevra Lamborghini non ha rilasciato alcun commento in risposta alle parole di Cristiano Malgioglio ma ha ascoltato le sue osservazioni con calma e non ha aggiunto nulla.