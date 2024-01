Oroscopo Simon & the Stars: come sarà la prima settimana post vacanze natalizie? Il noto astrologo è stato protagonista oggi, domenica 7 gennaio, nel corso della trasmissione Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego. Durante il suo spazio, ha reso nota la classifica per tutti i segni e svelato le previsioni dall’8 al 14 gennaio: come sarà la nuova settimana? E quali saranno i segni più fortunati?

Oroscopo Simon & the Stars e classifica segni dall’8 al 14 gennaio 2024

Partiamo subito dai primi quattro segni che occupano i posti più classi della classifica, secondo l’oroscopo di Simon & the Stars. Ecco a seguire le previsioni.

GEMELLI: Rientrate da vacanze che non sono state esattamente rilassanti. Avete affrontato alcuni problemi domestici, ma con Marte che non è più in opposizione, vedrete dei miglioramenti. Tuttavia, ci sono ancora questioni da risolvere. Fate attenzione alle vostre finanze.

CANCRO: Alcune situazioni nebulose vi stanno causando un po’ di stress. Il 2023 vi ha trasformati in guerrieri, quindi se ci sono questioni che non vi vanno a genio, è il momento di agire.

BILANCIA: Questa settimana prenderete il controllo e correggerete alcune situazioni che necessitano di un intervento.

ARIETE: Vi sentite un po’ a disagio e nervosi, l’inizio di gennaio non è uno dei vostri periodi preferiti. Questa settimana vi offre l’opportunità di delineare nuove prospettive e riallacciare un vecchio contatto che si è rivelato utile.

Segue il secondo blocco di segni per l’oroscopo di Simon & the Stars della nuova settimana. Ecco chi si trova nel bel mezzo della classifica.

PESCI: Questa settimana avrete l’opportunità di realizzare un progetto a cui tenete molto. Le nuove conoscenze saranno importanti. Si apriranno nuove opportunità.

VERGINE: Potrete inaugurare una nuova fase lavorativa. Se state cercando un lavoro, ci potrebbero essere dei movimenti interessanti. Dalla prossima settimana inizierete a recuperare posizioni.

SCORPIONE: Inizierete quest’anno con l’obiettivo di migliorare. Da questa settimana riuscirete a risolvere una serie di questioni, e ci saranno importanti novità per chi è alla ricerca di una casa.

TORO: Ottimi risultati sul fronte lavorativo. Approfittate delle opportunità, soprattutto se si tratta di sorprendere qualcuno. Potrete raggiungere traguardi lontani.

Infine, l’ultima carrellata di segni, ovvero i più fortunati e che occupano i posti in cima alla classifica.

ACQUARIO: Tornate in cima dopo un po’ di tempo. Domani e dopodomani avrete l’opportunità di ottenere una rivincita personale. Scalate le posizioni.

LEONE: Questa settimana si parlerà molto di progetti di coppia. L’obiettivo è trovare un compromesso, se il problema era legato alla casa, troverete la soluzione giusta.

SAGITTARIO: Settimana positiva per le finanze. Potrebbe arrivare un pagamento che aspettavate da tempo, un rimborso o un bonus. In amore, avrete successo.

CAPRICORNO: Siete il segno del mese, la Luna nuova sorgerà nel vostro segno e potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase della vostra vita.