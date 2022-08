Oroscopo Paolo Fox, weekend 6 e 7 agosto 2022: previsioni lavoro, amore e fortuna per tutti i segni

E’ il primo weekend di agosto 2022: quale sarà l’oroscopo di Paolo Fox? Non ci resta che scoprire cosa dobbiamo aspettarci per le giornate di sabato 6 e domenica 7 agosto 2022 grazie alle previsioni per tutti i segni relative all’amore, la fortuna ed il lavoro riprese da Leggo.it.

Oroscopo Paolo Fox weekend 6-7 agosto 2022: previsioni segno per segno

Ariete: Paolo Fox ed il suo oroscopo consigliano di abbandonare le responsabilità inutili. Questo periodo andrebbe preso con le pinze. Domani potrebbero giungere nuove occasioni da cogliere al volo.

Toro: occorre chiarire qualcosa in amore. In ballo ci sarebbero questioni economiche. Fate attenzione alle spese in casa. Domenica questioni familiari da affrontare.

Gemelli: c’è un nuovo progetto da sviluppare. E’ bene evitare contrasti in amore. Cambiamenti in atto nel lavoro dove sarete un po’ troppo pressione.

Cancro: fate attenzione al rapporto con i parenti soprattutto là dove ci sono questioni in sospeso. Possibili solo lavori part-time.

Leone: è necessario parlare di questioni economiche. Questa secondo l’oroscopo di Paolo Fox è una fase particolarmente importante nel lavoro.

Vergine: se avete una relazione ufficiosa è tempo di mettere le carte in regola. Non si escludono tensioni in famiglia.

Bilancia: chi è in coppia da tempo dovrà prendere delle decisioni pratiche e legali. Domani si recupera sul lavoro.

Scorpione: tutelate il vostro amore. Entro la fine della settimana occorrerà parlare. Al via i nuovi progetti ma occhio al denaro.

Sagittario: un rapporto non ancora ufficiale sarà messo in regola grazie a Giove. E’ il tempo di fare scelte definitive.

Capricorno: tutto sta cambiando velocemente ed è tempo di prenderne atto. Cambiano anche le sicurezze.

Acquario: non mancano le responsabilità familiari a cui dare attenzione. Meglio non parlare d’amore domenica. C’è voglia di cambiamento.

Pesci: ci sono molti pensieri in atto. Meglio chiudere definitivamente le situazioni che non vanno.