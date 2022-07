E’ tempo di dare uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox per il weekend di sabato 30 luglio e domenica 31 luglio 2022. Siamo giunti alla chiusura del mese ma quali sono le previsioni su lavoro, amore e fortuna per tutti i segni dello Zodiaco? E soprattutto, quale sarà il segno più fortunato dei prossimi giorni? Il celebre astrologo ha reso note le sue precisioni riprese come da tradizione dal sito Leggo.it.

Oroscopo Paolo Fox weekend 30-31 luglio 2022: previsioni segno per segno

Ariete: la Luna favorevole vi permetterà di parlare chiaro in occasione del weekend. L’oroscopo di Paolo Fox prevede intuizioni fortemente vincenti e soprattutto nella giornata di sabato 30 luglio andrà bene l’amore. Buone opportunità di successo.

Toro: un po’ di maretta nel weekend con il partner. Domenica potrebbe esserci qualche bella novità in amore. Sul lavoro ci sono proposte da mandare avanti.

Gemelli: Luna favorevole aiuta l’amore; stagione fortunata per le coppie. Buona energia sul lavoro e possibili incarichi importanti.

Cancro: è un periodo fortunato per fare un incontro. Tante buone idee da sfruttare nel prossimo mese. Nella giornata del 30 luglio potrebbe nascere qualcosa di nuovo in amore; grande forza sul lavoro.

Leone: valutare bene le persone; alcuni decideranno di abbandonare situazione che non sono più in grado di sopportare. Sabato 30 luglio avrete bisogno di sentirvi liberi. Occhio ai problemi legali.

Vergine: sarà possibile vivere l’amore con ottimismo. Marte in buon aspetto da domani indica buone occasioni da cogliere. Vanno bene i nuovi progetti sul lavoro.

Bilancia: buoni risultati nel lavoro; i piccoli problemi d’amore si superano da domani.

Scorpione: tenete a bada la gelosia soprattutto nel weekend. Il consiglio di Paolo Fox è fare tutto con calma evitando i conflitti.

Sagittario: non manca un po’ di ansia nel lavoro ma nel fine settimana andrà bene l’amore grazie ad un oroscopo favorevole. Collaborazioni aiutate dai pianeti.

Capricorno: circondatevi da persone positive; nella giornata di sabato non mancherà un po’ di agitazione in amore. Attenzione all’eccessiva stanchezza.

Acquario: in amore c’è qualche agitazione. Mettete ordine in famiglia; nel lavoro nuove imprese.

Pesci: piccola crisi in amore per via di un po’ di stanchezza. Sabato Venere aiuterà i cuori solitari. Un rimborso tanto atteso potrebbe finalmente arrivare.