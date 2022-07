Torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 23 e 24 luglio 2022. Quali sono le previsioni su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni dello Zodiaco? In questa seconda parte del settimo mese dell’anno, qual è il mese più fortunato? A questa ed altre domande risponde il celebre astrologo, volto televisivo amatissimo, attraverso le sue previsioni riprese dal sito Leggo.it.

Oroscopo Paolo Fox weekend 23-24 luglio 2022: previsioni segno per segno

Ariete: durante le prossime giornate che caratterizzeranno il weekend, l’oroscopo di Paolo Fox annuncia qualche fastidio interno alla coppia, mentre sul lavoro occorre tenere a bada l’ansia.

Toro: intolleranza eccessiva da parte dei single verso chi tende sempre a lamentarsi; nel lavoro sarete lucidi ma non nel fine settimana. Aspettate la metà della prossima settimana.

Gemelli: grandi emozioni in arrivo nella giornata di domenica da cogliere al volo. Non sono escluse discussioni, ma anche nuove possibilità nel mondo del lavoro.

Cancro: nel weekend non mancano le emozioni per i single, mentre nel lavoro occorre riflettere su un nuovo ambito che potrebbe darvi maggiori soddisfazioni.

Leone: weekend interessante per i sentimenti ma occorre capire in che stato si trova la coppia. Nuovi progetti sul lavoro.

Vergine: il weekend sarà da apripista ad una settimana decisamente importante per l’amore. Nel lavoro potreste guardare al futuro in modo più chiaro.

Bilancia: recupero in amore nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 luglio. Buone giornate anche per il lavoro.

Scorpione: potrebbe esserci nel fine settimana un chiarimento in ambito personale o amoroso. Sul lavoro non manca la stanchezza e il desiderio di una nuova dimensione.

Sagittario: nel weekend Sole e Luna sono a favore e danno una mano in amore. Buone notizie in arrivo nel lavoro: adesso è tempo di pensare a nuovi traguardi da raggiungere.

Capricorno: Venere in opposizione non porta buone notizie in amore mentre nel lavoro servirà tanta forza per ripartire da zero.

Acquario: nuove complicazioni in amore soprattutto se vi è la presenza di un terzo incomodo. Novità sul lavoro.

Pesci: weekend ideale per chiudere situazioni spinose in amore, qualcuno potrebbe anche decidere di lasciarsi. Nel lavoro ripartono i progetti nati in modo lento.