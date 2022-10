Oroscopo di Paolo Fox: scopriamo le previsioni per questo weekend, sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022. Cosa dicono le Stelle per tutti i segni dello Zodiaco? Non ci resta che dare uno sguardo ai consigli del noto astrologo e volto televisivo, resi noti sul settimanale DiPiù e ripresi da LaNostraTv.it.

Oroscopo Paolo Fox weekend 22 e 23 ottobre 2022: previsioni segni

Ariete: i single che hanno voglia di innamorarsi, dovranno impegnarsi un po’ di più nei prossimi giorni.

Toro: le prossime giornate, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potrebbero essere più agitate del solito, soprattutto per i single.

Gemelli: nel fine settimana non tutto filerà liscio in ambito lavorativo, soprattutto nella giornata di sabato.

Cancro: per i nati che danno importanza all’intimità, la giornata di sabato sarà molto intrigante per le coppie.

Leone: i nati sotto questo segno che pensano di aver avuto una ingiustizia potranno avere presto una bella soddisfazione.

Vergine: nei prossimi giorni Venere sarà favorevole per gli incontri ma dovrete essere meno reticenti verso i sentimenti.

Bilancia: nei prossimi giorni e soprattutto in questo weekend potrebbero esserci degli incontri molto interessanti, grazie alla Luna nel segno.

Scorpione: in amore meglio non tornare sui problemi del passato.

Sagittario: qualche indecisione di troppo nella vita di coppia.

Capricorno: il fine settimana in corso, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovrebbe essere fortunato per coloro che hanno voglia di emozioni positive.

Acquario: in amore potrebbero esserci dei problemi se ci sono questioni di natura economica rimaste in sospeso.

Pesci: finalmente dalla giornata di domenica Venere sarà favorevole.