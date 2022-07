Primo weekend del mese, quello del 2 e 3 luglio 2022: quali sono le previsioni astrologiche di Paolo Fox? Il suo oroscopo torna come sempre puntuale in questo fine settimana svelandoci quello che potrebbe accadere ai vari segni, come ripreso anche da LaNostraTv.it (e tratto dal settimanale DiPiù). Non ci resta che scoprire quali sono i segni più fortunati delle prossime giornate.

Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per tutti i segni

Ariete: Venere sarà a favore del segno fino alla metà di luglio. Domani potrebbero essere vissuti amori fin troppo impulsivi sia nel nascere che nel morire.

Toro: Venere presto tornerà attiva nel segno; date spazio all’amore vero. Nella giornata di domani ci sarà qualcosa in più rispetto al passato; attesa passionalità grazie a Marte.

Gemelli: Attesa per una dichiarazione d’amore da parte di una persona alla quale tenete particolarmente. Sarete chiamati a mantenere la calma per tutta la settimana.

Cancro: Nuovo incontro in vista che sarà molto importante. Disponibilità per i sentimenti. Nella giornata di domenica non dovranno commettere l’errore di restare chiusi in se stessi.

Leone: Non mancheranno le discussioni che porteranno a far rendere conto che non vale la pena sprecare il mese di luglio. Potrebbero aprirsi nuovi orizzonti.

Vergine: Le prime esperienze per i più giovani non saranno particolarmente entusiasmanti. Domani fase passeggera in amore, ci vuole più tranquillità.

Bilancia: Sì ai nuovi incontri; domani con la Luna nel segno nuove sensazioni in arrivo.

Scorpione: Tensione con il partner e richieste di maggiori garanzie. Meglio evitare le polemiche anche secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario: Uno stop dopo i primi iniziali entusiasmi in amore. La settimana potrebbe iniziare in maniera particolarmente confusa.

Capricorno: In arrivo interessanti novità. Marte inizia domani un transito importante.

Acquario: Voglia di nuovi incontri e nuove esperienze. L’amore c’è, va solo trovato.

Pesci: Cambiamenti in amore e nel lavoro. Domani possibili nuovi incontri.