Oroscopo Paolo Fox, weekend 25-26 giugno 2022: previsioni per tutti i segni

E’ arrivato il weekend del 25 e 26 giugno 2022 ed è tempo di dare uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni segno per segno. Come sarà il fine settimana secondo gli astri? Anche questa volta prendiamo ispirazione dalle previsioni riprese da Leggo.it per svelarvi quali sono i segni più fortunati del weekend appena iniziato.

Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni segno per segno

Ariete: giornate positive per il lavoro in questo weekend. La prossima settimana sarà quella ideale per definire vecchi legami amorosi.

Toro: le coppie più in crisi potranno ripartire nei prossimi giorni. Sul lavoro potrebbero esserci delle belle iniziative, ma occorre fare attenzione alle questioni economiche.

Gemelli: in questo weekend sarà possibile trovare soluzioni pacifiche per la vita coniugale. Sul lavoro basterà seguire la propria ispirazione.

Cancro: chi ha discusso in amore ora deve andare avanti. Marte e Giove dissonanti in amore.

Leone: weekend interessante per i single grazie alla Luna nel segno. Nel lavoro la prossima settimana si prospetta molto interessante.

Vergine: qualche distrazione di troppo nelle relazioni stabili. L’oroscopo di Paolo Fox per il weekend consiglia di concentrarsi maggiormente sull’amore. In ambito lavorativo sarà possibile chiudere prossimamente buoni rapporti.

Bilancia: Venere favorevole permette nel fine settimana di trovare soluzioni favorevoli in amore. Maggiore serenità nel lavoro.

Scorpione: i single saranno privi di pazienza in questo weekend. Dubbi tra venerdì e sabato in ambito lavorativo.

Sagittario: dopo il weekend in amore è richiesta grande calma. Stanchezza nel lavoro.

Capricorno: fino alla fine del mese sarete particolarmente irruenti. Nel lavoro è tempo di accontentarsi.

Acquario: portate pazienza in questo weekend poiché i giorni interessanti in amore saranno i prossimi in arrivo. Nel lavoro avete voglia di vincere.

Pesci: dovrete recuperare le energie in vista di giornate particolarmente complesse. In amore l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di evitare inutili polemiche.