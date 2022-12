Oroscopo Paolo Fox per il weekend di sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre 2022: arrivano direttamente da I Fatti Vostri le ‘indicazioni’ del noto astrologo rispetto a ciò che dicono le Stelle. Qual è il segno più fortunato? Chi faticherà maggiormente in queste due giornate di metà dicembre? Scopriamolo subito.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni e classifica segni weekend

Ariete: la prudenza in questo fine settimana potrebbe essere un toccasana perché dicembre mette in trazione i vostri rapporti. I rapporti forti non subiranno contraccolpi, ma in caso di legami che non vanno o se non vi fosse riconosciuto ciò per cui avete lottato negli ultimi mesi, potrebbe esserci un po’ di nervosismo.

Bilancia: se ci sono crisi in corso, prenderete le distanze. Potreste ritrovarvi accanto a qualcuno che avete idealizzato per molti anni ma che adesso vi sembra molto più ‘povero’ a livello di emozioni e sensazioni. Cambiate anche voi.

Gemelli: questo weekend, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, nasce con qualche perplessità di troppo perché ogni tanto ci sono dei ripensamenti.

Vergine: relax, fate qualcosa di bello. Siete governati da Mercurio, cercate di ritrovare un equilibrio che avete perso. Vale anche per l’amore.

Cancro: le prossime due settimane saranno una sorta di prova del nove, verifica, per quanto riguarda un amore. Tutto dipenderà da voi. Sarete irascibili in questo fine settimana.

Pesci: più ci si avvicina alla fine del mese più l’oroscopo di Paolo Fox prevede grandi novità. Non lasciatevi trascinare da emozioni negative. State cercando una nuova identità.

Capricorno: siete tipi pragmatici, voi credete solo a ciò che vedete. Dovrete ritrovare la forza di un amore, Venere da domani sarà con voi.

Leone: tante tribolazioni. Le persone che stanno attorno a voi vi hanno sempre visto battaglieri, non avete mai dato in escandescenza. Dovete essere più opportunisti per non rendere la vostra vita amara.

Toro: sarete premiati dal destino. Il 24 e il 25 saranno giornate in cui potrete anche sfidare i parenti a tombola.

Scorpione: cielo che vi trova finalmente più sereni e siete più vicini a una persona, tenete cari i vostri sentimenti.

Acquario: ogni idea può diventare un progetto importante, ogni emozione può diventare un progetto importante, datevi da fare.

Sagittario: state vivendo un periodo di trasformazione, vivrete presto una rinascita sia nel lavoro che in amore.