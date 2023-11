Eccolo qui, l‘oroscopo di Paolo Fox del mese di dicembre 2023. Scopriamo quali sono i segni più fortunati dell’ultimo mese dell’anno e cosa dicono le stelle dell’astrologo più famoso del nostro Belpaese.

Oroscopo Paolo Fox, dicembre 2023: tutte le previsioni

Ariete (21 marzo – 19 aprile): Ondata di sentimenti e passione. Finalmente, l’amore torna in voga per gli Arieti. Niente distrazioni superflue, concentratevi sul cuore, evitate di farvi sopraffare dal lavoro. Cuoricini in alto.

Toro (20 aprile – 20 maggio): Il Toro guarda al futuro con ottimismo! Tempo di costruire su basi solide e tenere d’occhio i dettagli. Progetti importanti sono in arrivo, anche se sembrano di poco valore all’inizio. Cercate l’oro tra le piccole cose.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): Gemelli, siete sulle montagne russe delle emozioni. Qualcuno potrebbe dover ripartire da zero sul lavoro, ma ricordate, “chiusa una porta, si apre un portone”. Coraggio, è solo un’avventura in più!

Cancro (21 giugno – 22 luglio): Cancro, nervoso per i problemi lavorativi? Trovate canali di sfogo, ma attenzione, non lasciate che lo stress invada amore e vita familiare. È solo un brutto periodo, passerà presto!

Leone (23 luglio – 22 agosto): Leone, futuro brillante sul lavoro. Sogni nel cassetto? Bene, ma servono anche concretezza e pianificazione. Non siate sempre pronti a sacrificare tutto per il lavoro, le vostre necessità contano!

Vergine (23 agosto – 22 settembre): Vergine, è ora di uscire dalla comfort zone! Buttatevi e correte qualche rischio, le stelle premiano gli audaci. Dicembre e il 2024 saranno vostri se osate.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Bilancia, un po’ appannata e opaca? Avanti con incertezza, ma alcuni dovranno fare il primo passo. Vincere nella vita è difficile, ma non mollate tutto! Forza, avanti tutta!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): Buone notizie in arrivo per lo Scorpione. Aiuto da una persona importante senza chiederlo, occasioni intriganti. Fidatevi del vostro istinto, il progetto decollerà!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): Sagittario, porte aperte verso un futuro migliore! Dicembre è cruciale. Scrollate di dosso ansie, cercate stabilità con calma e giusto atteggiamento. Siete pronti per il prossimo livello.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): Capricorno, più positivo ed ottimista! Parola giusta al momento giusto, non semplice ma ora siete meno nervosi. Avete a cuore il benessere di tutti. Bravo, Capricorno.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): Acquario, grandi soddisfazioni in arrivo! Godetevi il momento senza pensare troppo al domani. Era ora di assaporare serenità e libertà. Fidatevi degli altri, ma senza esagerare.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): Pesci, dicembre porta tranquillità! Organizzate meglio il tempo, una persona speciale vi darà una mano. Finalmente, la calma dopo la tempesta.