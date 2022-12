Proseguiamo con la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox 2023 stilato nel corso del consueto appuntamento di fine anno de I Fatti Vostri. Il noto astrologo e volto televisivo si è ritagliato un apposito spazio per commentare le anticipazioni del nuovo anno con i tanto attesi grafici su amore, fortuna e lavoro per i prossimi 12 mesi. Ecco quali sono le previsioni dell’oroscopo 2023 di Paolo Fox per Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Cancro: previsioni e grafici

Giove vi ha molto infastidito ed in tanti chiuderanno il 2022 con molta stanchezza e nervosismo. Il suo transito rimane ostile nei primi mesi dell’anno. Il 2023 è un anno importante, Saturno torna attivo da marzo mentre Giove da metà maggio: avrete quindi due validi alleati. Traete le conseguenze di ciò che avete visto e fatto, non pensate che i primi mesi siano di riferimento per tutto il resto dell’anno. Dalla primavera ci sarà grande interesse per voi. Da maggio ci sarà un bellissimo cielo, entrerà Venere: a luglio buone proposte di lavoro con Giove favorevole.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Leone: previsioni e grafici

Si parte in amore con Venere un po’ strana, qualcuno si è innervosito per quello che è successo negli ultimi tempi. Avete maturato agitazione nel lavoro che si è riversata in amore. Attenzione per i primi mesi dell’anno, tra gennaio e marzo, poi ci sarà una riscossa. Da giugno potrete dire come la pensate e recuperare un rapporto in ambito sentimentale. Il 2023 va sfruttato nei primi cinque mesi: entro maggio dovrete trovare un accordo, farvi firmare un contratto, tentare di risolvere problemi. Nella seconda parte dell’anno, a luglio, Venere sarà nel vostro segno.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Vergine: previsioni e grafici

Questo è un anno un po’ ambiguo: da metà maggio Giove sarà dalla vostra parte ma Saturno sarà in opposizione. Buttate qualcosa in cantina. Chiudete ciò che non vi va di fare, ciò che non vi piace. La primavera porterà giustizia. Da maggio ci sarà conforto: non è un anno difficile ma bisognerà stare attenti alla forma e alla sostanza. Mese importante per il lavoro è febbraio, Mercurio favorevole ad agosto e settembre.