E’ arrivato il momento tanto atteso, ovvero quello dell’oroscopo di Paolo Fox per il 2023. Come sarà il nuovo anno? Quali saranno i segni più fortunati? Il noto astrologo lo ha svelato nel corso delle consuete previsioni del 30 dicembre ospitate dalla trasmissione de I Fatti Vostri, su Rai2. Ecco a seguire l’oroscopo 2023 di Paolo Fox per i primi tre segni dello zodiaco con i relativi grafici: Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Ariete: previsioni e grafici

In voi si nasconde una forza eccezionale. Il problema reale di questa fine del 202 è stata una certa attesa, che alcuni utenti maturassero. Il 2023 nasce con Giove nel segno, i primi sei mesi di quest’anno saranno molto interessanti per tutti coloro che vorranno sviluppare un progetto o sanare conti in sospeso. Se provate sentimenti, se volete rivelare la vostra passione, febbraio marzo e aprile saranno mesi importanti così come maggio. A febbraio ci sarà Venere nel segno. Nel lavoro, ottobre, novembre e dicembre saranno mesi in cui dovrete fermarmi e riflettere. Fortuna media, marzo e aprile i mesi più interessanti.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Toro: previsioni e grafici

Giove che in astrologia rappresenta la fortuna e la forza sarà nel vostro segno da metà maggio. Questo è il mese più importante, delle grandi scelte, nel lavoro, nella vita personale. Il Toro da diversi anni, ben quattro, cerca di sbloccare alcune situazioni. Qualcuno già nel 2022 ha aperto una nuova vita o ha cambiato alcuni percorsi di lavoro. Voi che maturate grandi decisioni lentamente, con Giove nel segno farete ciò che desiderate. Venere sarà nel segno a marzo, e con aprile e maggio saranno i mesi più interessanti.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Gemelli: previsioni e grafici

Sarà un nuovo anno un po’ contraddittorio. Un piccolo dubbio per il lavoro nel mese di marzo, maggio e giugno saranno mesi importanti per ritrovare tranquillità nei rapporti con gli altri. Nel 2023 l’amore premia ad aprile: ci sarà Venere favorevole tra giugno e ottobre. Questo 2023 funzionerà più per questioni d’amore che per tutto il resto. Dovrete sanare alcune problematiche sul lato economico. Ritroverete la fiducia, le amicizie: questo è il compito del 2023.