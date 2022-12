Siamo giunti nella parte centrale dell’oroscopo di Paolo Fox 2023 svelato nel corso della puntata del 30 dicembre de I Fatti Vostri. Si tratta del consueto appuntamento di fine anno, durante il quale il noto astrologo e volto televisivo rivela le previsioni e i grafici mese per mese, relativi ai settori dell’amore, del lavoro e della fortuna. Ecco qual è l’oroscopo 2023 di Paolo Fox per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Bilancia: previsioni e grafici

Giove in opposizione vi ha stordito e creato dei problemi. Non siete stati molto tranquilli. Nei primi mesi dell’anno dovrete continuare a stare attenti a ciò che dite o fate, i primi mesi saranno mesi un po’ giù. Quando Giove non sarà più opposto ci sarà la liberazione. Bisogna stringere i denti nella prima fase dell’anno. A novembre ci sarà una buona Venere, a ottobre Mercurio: è un anno che va giocato intorno alla fine.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Scorpione: previsioni e grafici

Il grande momento per voi parte da marzo con un transito importante di Saturno, sarà un mese di rilievo. Molti dovranno decidere su un contratto, dovranno prendere una decisione sul lavoro e decidere persino se cambiare casa. Grandi trasformazioni prima della primavera, poi giugno, luglio e agosto saranno mesi abbastanza tranquilli nei sentimenti. Mercurio a novembre, Venere a dicembre nel segno porteranno qualcosa di più. Opposizione di Giove nella seconda parte dell’anno. Attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Sagittario: previsioni e grafici

Quest’anno i nati del segno potranno contare su un 2023 molto importante. Maggio e giugno saranno mesi importanti per l’amore. Maggio, giugno e luglio importanti anche per il lavoro. Tutto ciò che avete costruito nel 2022 sarà importante nel 2023. La prima parte dell’anno sarà migliore della seconda. Fortuna negli incontri: marzo e luglio i mesi più fortunati.