Ultimi tre segni dello zodiaco per l’oroscopo di Branko del 2023: Capricorno, Acquario e Pesci, cosa accadrà nel nuovo anno? Il noto astrologo ha svelato le indicazioni in pillole, mese per mese, di quello che sarà il 2023, accolte dal settimanale Chi e tratte dal suo Calendario Astrologico 2023. Ecco le principali indicazioni per il nuovo anno in arrivo.

Oroscopo 2023 di Branko: previsioni Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: già da gennaio l’attenzione sarà tutta per l’aspetto professionale. Primo mese dell’anno interessante per le finanze. Opportunità a febbraio grazie ad Urano e nuove occasioni per un incontro importante. Ad aprile non mancano i disturbi ma al tempo stesso ci saranno interessanti aperture. Il mese sarà particolarmente importante per la vostra figura professionale. La luna nuova a maggio segna una svolta nella vostra vita professionale e personale. Migliora anche la forma fisica.

Nuovi incarichi, promozioni, avanzamenti di carriera a giugno. Possibile un mutamento nelle fonti di guadagno della famiglia. La seconda parte del 2023 promette grandi soddisfazioni. Nel mese di agosto vi attenderà di tutto: amore, fortuna, occasioni, divertimento ma anche profondità. Se state vivendo una relazione spenta è il momento di ricominciare. Cielo ricco di belle opportunità nel campo pratico. Cielo positivo a settembre, unico tasto dolente sarà la forma fisica. La prima parte di novembre sarà sgombra da ogni fastidio e sarà ideale per il raggiungimento di ogni vostro obiettivo. Alla fine dell’anno ci sarà un dicembre che vi consiglia di fermarvi dopo un 2023 impegnativo.

Acquario: il nuovo anno secondo l’oroscopo di Branko del 2023 partirà con uno slancio del tutto positivo. Il mese di febbraio si apre con una Luna spumeggiante e passionale. Venere è pratica e ha un tocco fortunato per il denaro. A marzo il cielo cambia radicalmente e i nati sotto questo segno saranno tra i protagonisti dello zodiaco. E’ il mese giusto per le questioni burocratiche e legali. La fine di aprile può essere propizia per nuovi incontri e rivelazioni.

Dopo aver fatto tanto all’inizio del 2023 inizia a sentirsi intorno a giugno una certa stanchezza. E’ il momento di prendervi una meritata pausa e cercate di affrontare tutto con una certa determinazione. A luglio ancora qualche problema in amore poiché Mercurio non

vi aiuta a creare un ponte fra voi e il partner. Momenti delicati per i sentimenti e la salute anche ad agosto. Con l’arrivo di settembre ci sarà un po’ più di serenità ed equilibrio. Riprenderete i vostri consueti ritmi. Prima parte di ottobre positiva. Il mese è propizio per fare il fatidico salto di qualità. Novembre vi porta nuovi momenti di tensione e stanchezza, qualche arrabbiatura di troppo ma anche nuovi stimoli. Il 2023 si concluderà con stelle positive, allegre ed aperte. Anche la vita affettiva torna ad essere più movimentata.

Pesci: l’inizio del 2023 sarà all’insegna di un bel cielo. Sono facilitate le relazioni tra genitori e figli ma anche quelle di amicizia e amorose. Febbraio promette bene per l’amore e regala un bel cielo pieno di opportunità, basta non rinchiudersi in casa. Marzo sarà il mese cruciale dell’intero 2023, poichè il cielo si trasforma totalmente. In aprile il cielo è molto pratico: le stelle vi assistono negli affari, provvedono a rimpolpare il conto in banca. La forma fisica migliora. Anche maggio sarà un mese cruciale. Il momento continua ad essere ottimo per gli affari.

Giugno è un buon momento per il lavoro dipendente: se siete in cerca di una nuova occupazione non mancheranno le occasioni. Ad agosto è tempo di staccare la spina in vista di un settembre fatto di buone stelle anche se non sarete ancora al massimo. In amore la comunicazione è faticosa. La situazione sarà più semplice per chi è solo e libero da legami. Il cielo torna a muoversi ad ottobre ma la situazione in amore migliora a novembre. L’anno si concluderà con nuove opportunità e risultati.